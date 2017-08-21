EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الشركات تخطر البورصة بمبررات تأخر قيد الأسهم المجانية
الإثنين 21 أغسطس 2017 04:31 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
مصطفى طلعت:
بدأت عدد من الشركات المقيدة في إخطار إدارة البورصة، بشكل رسمي، مبررات تأخرها في قيد أسهم الزيادة المجانية، وذلك رداً على استفسارات البورصة لتلك الشركات.
وأرسلت كل من شركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون، وأكرومصر للشدات والثقلات المعدنية، اليوم الإثنين، بيانات للبورصة توضح فيها مبررات التأخر.
وقالت الشركات إنه يجري الانتهاء من إعداد المستندات المطلوب استيفائها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على موافقتها على الزيادة، ومن ثم التقدم للبورصة بجميع المستندات الخاصة بقيد أسهم الزيادة، فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات بهيئة الاستثمار.
كانت لجنة القيد بالبورصة قد خاطبت الأسبوع الماضي 12 شركة، استنفذت مهلة قيد أسهم الزيادة، وطالبتها بتقديم مبررات التأخير، كما حثتهم على سرعة إتمام الإجراءات.
يذكر أن الشركات التى خاطبتها البورصة ضمت كل من: "الدلتا للتأمين، بنك قطر الوطني الأهلي، العربية للخزف - سيراميكا ريماس، بنك البركة – مصر، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك الكويت الوطني – مصر، النصر للأعمال المدنية، القاهرة للدواجن، أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "إيكون"، التعمير والاستشارات الهندسية، والمجموعة المصرية العقارية.
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا