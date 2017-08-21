الشركات تخطر البورصة بمبررات تأخر قيد الأسهم المجانية

البورصة المصرية



مصطفى طلعت:



بدأت عدد من الشركات المقيدة في إخطار إدارة البورصة، بشكل رسمي، مبررات تأخرها في قيد أسهم الزيادة المجانية، وذلك رداً على استفسارات البورصة لتلك الشركات.



وأرسلت كل من شركتي الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير – إيكون، وأكرومصر للشدات والثقلات المعدنية، اليوم الإثنين، بيانات للبورصة توضح فيها مبررات التأخر.



وقالت الشركات إنه يجري الانتهاء من إعداد المستندات المطلوب استيفائها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية، للحصول على موافقتها على الزيادة، ومن ثم التقدم للبورصة بجميع المستندات الخاصة بقيد أسهم الزيادة، فور الانتهاء من استكمال باقي الإجراءات بهيئة الاستثمار.



كانت لجنة القيد بالبورصة قد خاطبت الأسبوع الماضي 12 شركة، استنفذت مهلة قيد أسهم الزيادة، وطالبتها بتقديم مبررات التأخير، كما حثتهم على سرعة إتمام الإجراءات.



يذكر أن الشركات التى خاطبتها البورصة ضمت كل من: "الدلتا للتأمين، بنك قطر الوطني الأهلي، العربية للخزف - سيراميكا ريماس، بنك البركة – مصر، سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية، بنك الكويت الوطني – مصر، النصر للأعمال المدنية، القاهرة للدواجن، أكرو مصر للشدات والسقالات المعدنية، الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير "إيكون"، التعمير والاستشارات الهندسية، والمجموعة المصرية العقارية.

