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اقتصاد وأسواق
مواقع التواصل الرسمية مع وزارة التموين على الإنترنت
الإثنين 21 أغسطس 2017 04:20 م
وزارة التموين
أخر الأخبار
وزارة التموين
محمد مجدي:
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن مواقع التواصل الإلكتروني، الخاص بها على الإنترنت، وذلك تسهيلاً على المواطنين فى نيل حقهم من الدعم التموينى، والإستعلام عن البطاقات الصادرة ( بدل تالف ـــ بدل فاقد ــ جميع الفصل).
وناشدت الوزارة في بيان صحفي، منذ قليل، مندوبي الصحف ووسائل الإعلام، بمساعدتها في نشر تلك المواقع .
يشار إلي أن وزارة التموين والتجارة الداخلية، تخدم مليون مواطن مقيدين على 21 مليون بطاقة تموينية، يحصلون من خلالها على خبز مدعم بسعر 5 قروش، وذلك لنحو 80 مليون مواطن، بينما يحصل ما يقرب من 71 مليون مواطن على سلع "مقررات" غذائية واستهلاكية من محال البقالة التموينية، وفروع المجمعات الاستهلاكية.
الصفحة الرسمية للوزارة على الفيس بوك:
www.facebook.com/msitegypt
تويتر:
www.twitter.com/msitegypt
الموقع الرسمى:
http://www.msit.gov.eg
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