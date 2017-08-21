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بورصة وشركات
مؤشر البورصة الرئيسي يختتم التعاملات صاعدا 0.61%
الإثنين 21 أغسطس 2017 04:15 م
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البورصة المصرية
رجب عزالدين
واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ افتتاح الجلسة وحتى ختامها وسط اتجاه بيعى للمصريين والأفراد العرب والاجانب .
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.61% عند مستوى 13106نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.43% ليصل إلى 679 نقطة، كما هبط المؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.19% عند مستوى 1544نقطة، وصعد نظيره EGX50 متساوى الأوزان بنسبة 0.08% عند مستوى 2025 نقطة، ليلحق بنظيره العشرينى الذي صعد بنسبة 0.41% عند مستوى 11706نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 637مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 9.8 مليون جنيه و16.5 مليون جنيه و2.6 مليون جنيه و2.3 مليون جنيه على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات العربية والأجنبية للشراء بصافى تداولات قدرها 11.4مليون جنيه و20 مليون جنيه على التوالى.
وسيطر اللونان الأخضر و الأحمرعلى معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 71 سهم من إجمالى 180سهما متداولا، بينما هبط 76 وبقى 33 دون تغير.
واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأفراد المصريين
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