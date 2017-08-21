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نقل وملاحة
مصر للطيران تسير 7 رحلات من الأقصر لنقل الحجاج
الإثنين 21 أغسطس 2017 03:55 م
مصر للطيران
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مصر للطيران
دعاء محمود
أعلنت شركة مصر للطيران، اليوم، عن بدء نقل حجاج القرعة والتضامن من محافظات الصعيد وعددهم 1814 حاجا من حجاج محافظات سوهاج وقنا والأقصر، على متن 7 رحلات جوية تقلع من مطار الأقصر الدولي متجهة مباشرة إلى جدة، فضلا عن 8 رحلات لنقل 3670 حاجا من مطاري القاهرة وشرم الشيخ إلى جدة، و4 رحلات من القاهرة إلى المدينة المنورة لنقل 970 حاجا.
كما تستأنف مصر للطيران، غدا، رحلاتها لنقل حجاج الصعيد حيث تسير الشركة 13 رحلة إلى جدة لنقل 3480 حاجا، منها رحلتين من مطار أسوان الدولى لنقل 566 حاجا من حجاج قرعة وتضامن أسوان، بينما تقلع 10 رحلات من القاهرة وعلى متنها حجاج تضامن القاهرة والمنيا وقرعة الجيزة وحج سياحى وبعثة وزارة الصحة وقرعة تنازلات فلسطين وترانزيت ڤيينا ولندن وكوبنهاجن وبومباى وأمستردام وتونس والجزائر، كما تقلع رحلة أخرى من مطار الغردقة لنقل حجاج قرعة وتضامن محافظة البحر الأحمر.
أما عن تشغيل رحلات المدينة المنورة فيبلغ 6 رحلات تنقل 1640 حاجا من حجاج الأمن الوطني والأفراد والسياحى وترانزيت أبوچا وأبيدچان وكانو ولاجوس ولندن وتورنتو وبرلين وفرانكفورت وچنيڤ وميونخ. وبانتهاء رحلات غدا الثلاثاء تكون مصر للطيران قد نقلت 5120 حاجا على متن 19 رحلة جوية.
مصر للطيران
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