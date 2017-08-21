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اقتصاد وأسواق
وزير التموين يعلق على الأرز الهندي
الإثنين 21 أغسطس 2017 03:02 م
وزير التموين
أخر الأخبار
وزير التموين
محمد مجدي
علق الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم الاثنين، على الضجة المثارة حول الأرز الهندي المطروح على البطاقات التموينية.
وخلال مؤتمر صحفي عقده بالوزارة، طالب المصيلحي، من الصحفيين ووسائل الإعلام المحافظة على العلاقات بين مصر و الهند.
وأضاف "صفقة أرز لم يستغثها المواطن المصري يجب أن لا تؤثر سلبا على علاقتنا مع الهند وهي جيدة، ولا يجب أن يتم تشويهها".
وأضاف المصيلحي أن الاحتياطي الاستراتيجي من الأرز يكفي 25 يوميا بينما المحصول الموجود في مصر يكفي مدة عاما.
يشار إلى أن وزارة التموين قامت العام الماضي باستيراد 80 ألف طن أرز هندي، وطرحه على البطاقات التموينية، ولم يقبل عليه المواطنين حاملي البطاقات التموينية.
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