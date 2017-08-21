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عقـــارات
كراسة شروط وأسعار أراضى القاهرة الجديدة
الإثنين 21 أغسطس 2017 03:02 م
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة
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المجتمعات العمرانية
تشمل 5 قطع بمساحات من 12 إلى 21.5 فدان
إجمالى المساحة المطروحة 74.1 فدان فى غرب الجامعات والأندلس
بدور إبراهيم
تطرح هيئة المجتمعات العمرانية 59 قطعة أرض بنظام البيع بالسعر المعلن، فى مدن جديدة، منها القاهرة الجديدة، التى تستحوذ على 5 قطع أراضى نشاط عمرانى متكامل، بمساحات «12، و12.5، و12.6، و15، و15.6، و21.4» فدان.
وبدأت الشركات فى تقديم عروض الشراء، من الأحد، ومن المقرر أن يظل الباب مفتوحًا حتى الخميس المقبل.
وتنشر «المال» كراسة الشروط الخاصة بالأراضى، والأسعار، والاشتراطات العامة.
الأسعار والمدة
اعتمد مبلغ 5480 جنيًا سعر القطع 12.5، و12، و12.6 فدان، وجدية الحجز للأولى 14 مليونا و385 ألف جنيه، وللثانية 13 مليونا و809 آلاف و600 جنيه، والثالثة 14.5 مليون.
المقدم لا يقل عن %15 من قيمة الأرض للمساحات من 4.1 إلى 20 فدانًا و%10 للـ21.7 إلى 402.5 فدان بجميع المدن.
المدة الزمنية للقطع الـ 3 للتنفيذ 3 أعوام، والكثافة 150 شخصا/ فدان للعمارات.
الكراسة تضم الشروط العامة للحصول على أراض المجتمعات ومنها أن تكون شركة قائمة، وتقدم عروض الشراء باليد بمقر هيئة المجتمعات.
الاشتراطات
العروض تشمل مستندات، منها إيصال شراء الكراسة، وفكرة المشروع، والبرنامج الزمنى، واستمارة طلب الشراء، متضمنة عرض سداد المقدم.
تلتزم الشركة بتقديم إقرار بقيامها بمعاينة الأرض، ورغبتها فى الشراء، بحالتها دون تحفظ، وآخر بعدم وجود مستحقات لدى الهيئة.
تقدم الشركة صورة من عقد التأسيس، أو صحيفة الاستثمار، ونموذج بالملاءة المالية وأخرى بسابقة الخبرة.
قيمة جدية الحجز تسلم نقدا بجهاز المدينة، أوشيك مقبول الدفع، أو خطاب سار لمدة 4 أشهر.
تخطر الشركة بقبول العرض، أو رفضه بخطاب مسجل، حال تقديم طلب شراء واحد.
حال وجود أكثر من طلب مستوف للشروط، وبنفس عرض المقدم يتبع القرعة العلنية، وتختطر الشركات بالموعد والمكان.
تلتزم الشركة بسداد باق القيمة الكاملة للأرض، خلال مدة لاتتجاوز 3 أشهر، ويجوز سداد باق القيمة على 4 أعوام.
الاستلام والتنبيهات
استلام الأرض فى فترة لا تتجاوز شهرين من الإخطار بالموافقة، وتستكمل المستندات خلال مدة لاتزيد عن 3 أشهر، من الإخطار، منها صورة خطاب الموافقة على البيع وإيصال سداد المقدم، وما يفيد تسليم الشيكات الآجلة.
يفسخ العقد دون تنبيه؛ حال الإخلال بالالتزامات الواردة فى الكراسة، أو عدم استغلال الأرض فى الغرض المخصص.
حال الفسخ بناء على طلب الشركة، تلتزم بإزالة المنشآت خلال 60 يوما.
حال عدم سداد المبالغ فى المدد المحددة، تعتبر الشركة منسحبة، ومتنازلة عن مبلغ جدية الحجز.
حال تقدم الشركة بطلب عدول عن المشروع، بعد سداد مقدم والمصاريف الإدارية، قبل استلام الأرض، لا يحق لها استرداد مبلغ جدية الحجز.
حال عدولها بعد استلام الأرض يضاف إلى ماسبق مقابل إشغال سنوى، بواقع %0.5 من إجمالى القيمية البيعية للأرض سنويا.
نسبة أراضى الإسكان لاتزيد عن %50 من مساحة الأرض.
التقسيمات
المساحة المسموح بالبناء عليها لاتزيد عن %50 من المساحة المخصصة فى العمارات، و%45 فى الفيلات، «توين وتاون وكورارتر»، و%40 فى المنفصلة.
المسافة بين العمارات لاتقل عن 8 أمتار حال الارتفاع أرضى، و3 أدوار.
المسافة بين عمارات المشروع، وفيلات أى مشروع مجاور إن وجد، لاتقل عن 50 مترا.
نسبة الأراضى المخططة للخدمات تتراوح بين 8 إلى %12 من مساحة المشروع.
النسبة البنائية للخدمات لاتزيد عن %30، والارتفاع أرضى، ودورين، لكل الأنشطة عدا الحضانة، والترفيهى، والأندية الاجتماعية.
هيئة المجتمعات العمرانية
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