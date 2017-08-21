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بورصة وشركات
صناديق الاستثمار تتكبد خسائر متوسطة
الإثنين 21 أغسطس 2017 02:53 م
صناديق الاستثمار
أخر الأخبار
صناديق الاستثمار
إعداد ـ أحمد على
تراجعت الغالبية الكبرى من فئات صناديق الاستثمار خلال الأسبوع الماضى، بضغط من تراجع مؤشرات البورصة، إذ سجلت فئة المتوازنة هبوطًا بنسبة أكبر من الفئات المختلفة بنسبة وصلت لـ%3.
وحافظت فئة الصناديق النقدية والدخل الثابت بكامل أعضائها على حالة الارتفاع الجماعى رغم هبوط البورصة، فيما هبطت الصناديق الإسلامية بكل أنواعها، وصناديق العملة الأجنبية والدخل المتنوع.
كما تراجع مؤشر البورصة الرئيسى EGX30 بنسبة %2.55 مغلقًا عند مستوى 13119 نقطة، فيما سجل نظيره EGX70 تراجعا بنسبة %3.21 مسجلًا مستوى 697 نقطة، كما سجل مؤشر EGX100 الأوسع نطاقًا هبوطًا بنسبة %2.41 مغلقًا عند مستوى 1573 نقطة.
وبلغت التداولات على الأسهم خلال جلسات الأسبوع الماضى نحو 3.343 مليارات جنيه، وقد انخفض رأسمال البورصة السوقى بنسبة %0.5 مسجلًا مستوى 715.165 مليار جنيه مقارنة بـ 711.705 مليار جنيه الأسبوع قبل الماضى.
واستحوذت تعاملات المصريين على نسبة %72.13 من إجمالى تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة %19.03 والعرب على %8.83، وذلك بعد استبعاد الصفقات، وقد سجل الأجانب غير العرب صافى بيعى خلال الأسبوع الماضى بقيمة 106.31 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى شراء بقيمة 140.66 مليون جنيه.
والجدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافى شراء قدره 17.264,7 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافى شراء قدره 92.169 مليون جنيه خلال نفس الفترة.
هبوط قوى لوثائق «المتوازنة»
هبطت الصناديق المفتوحة– المتوازنة خلال الأسبوع الماضى بنسبة بلغت %3، إذ سيطر صندوق مصر الخير المتوازن على صدارة التراجعات بنسبة %3.01 مغلقًا عند 20.12 جنيه، وتلاه صندوق البنك التجارى الدولى "تكامل" بنسبة %1.33 مسجلًا 140.99 جنيه للوثيقة.
وحل صندوق البنك الأهلى الأول فى المركز الثالث بنسبة ارتفاع %1.68 مغلقًا عند 43.91 جنيه للوثيقة، ثم صندوق كريدى أجريكول مصر الرابع بنسبة %2.
«بنك القاهرة» الخاسر الأكبر فى صناديق «الأسهم»
عادت فئة صناديق الأسهم للتراجع من جديد، إذ جاء صندوق «بنك القاهرة» كأقل الصناديق من خلال التراجع، إذ هبط بـ%0.59 مسجلًا 106 جنيهات للوثيقة، تلاه صندوق كريدى أجريكول مصر الثانى بنسبة %0.86 مغلقًا عند مستوى 171.30 جنيه.
وجاء صندوق "كريدى أجريكول الثالث" فى المركز الثالث من خلال أقل الصناديق تراجعًا، بنسبة هبوط قدرها %0.93 مسجلًا 372.64جنيه، تلاه صندوق «فاروس» بنسبة %1.57 مسجلًا مستوى 112.27 جنيه.
«عوده» فى صدارة ارتفاعات «النقدية» بـ%0.59
جاء صندوق "بنك عوده" فى صدارة ارتفاعات فئة النقدية والعائد الثابت خلال الأسبوع الماضى بنسبة صعود لقيمة وثيقته بـ%0.59، حل بعده صندوق البنك العقارى المصرى بنسبة %0.52 وخلفه صندوق بنك SAIB النقدى بنسبة %0.36.
وعلى مستوى الدخل الثابت، فقد ارتفعت وثيقة صندوق «ثبات» بنسبة %0.23 مسجلة 178 جنيه، وارتفعت قيمة وثيقة صندوق البنك العربى الإفريقى «جذور» بنحو %0.26 لتسجل 16.8 جنيه.
«مصر الرابع» يتصدر تراجعات «الإسلامية» بـ%1.90
جاء صندوق «مصر الرابع» كأقل الصناديق الإسلامية تراجعًا خلال الأسبوع الماضى، بنسبة هبوط قدرها %2.01 بقيمة 104.53 جنيه للوثيقة، فيما حل صندوق «نعيم مصر» فى المركز الثانى بنسبة %2.14 مسجلًا مستوى 15.50 جنيه، وحل بعده صندوق «أمان» بنسبة %2.54 بقيمة 78.63 جنيه للوثيقة.
«تحديد الأصول» تهبط .. والعملة الأجنبية تصعد
سجلت صناديق تحديد الأصول هبوطًا خلال الأسبوع الماضى على عكس ما قبل الماضى، إذ هبطت وثائق صندوقى الشركة العربية المصرفية العربية 2 ، 1 بنسبة %1.5.
وسجلت صناديق العملة الأجنبية ثباتًا على أسعار وثائقها بقيمة 11.35 دولار لصندوق مصر النقدى «الدولار» وبقيمة 10.95 يورو لصندوق مصر «اليورو».
صناديق الاستثمار
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