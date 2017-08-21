عائد أدوات الدين يهبط للأسبوع الرابع على التوالى

ليتراوح بين 18.705 و%19.08 على جميع الآجال





هبة محمد

واصل العائد على أدوات الدين رحلة الهبوط خلال تعاملات الأسبوع الرابع على التوالي ليلامس مستوياته المحققة مطلع مارس الماضي وتراوح متوسط العائد على أذون الخزانة بين 18.705 و%19.08 وذلك بعد تسجيله مستويات تاريخية تخطت حاجز %22 في الأسبوع الأول والثاني من شهر يوليو الماضي، وانعكس ذلك على أداء مؤشر المال IR الذي يقيس متوسط العائد على أدوات الدين قصيرة الأجل ليسجل %18.90، مقابل %19.22 خلال الأسبوع قبل الماضي.

ويدشن البنك المركزي عطاءات أذون الخزانة لصالح وزارة المالية يومي الاحد والخميس من كل أسبوع، فيما يطرح سندات الخزانة كل يوم اثنين.

وانخفض متوسط العائد على أذون أجل 357 يوماً 224 نقطة أساس (كل 100 نقطة أساس تعادل %1)، مسجلاً %18.705 بعد تغطية البنوك العطاء 2.3 مرة بقيمة 18.2 مليار جنيه عبر 292 عرضاً، حصلت وزارة المالية على 67 طلباً بواقع 9.8 مليار جنيه بزيادة 1.8 مليار جنيه عن القيمة المطلوبة.

كما انخفض متوسط العائد على أذون أجل 266 يوماً 156 نقطة إلى %19.004، وقدمت البنوك سيولة بقيمة 10.9 مليار جنيه من خلال 156 طلباً، فيما قبلت وزارة المالية 121 عرضاً بقيمة 8.9 مليار جنيه، بزيادة 976 مليون جنيه عن القيمة المستهدفة البالغة 8 مليار جنيه.

أيضاً تراجع متوسط العائد على أذون أجل 182 يوماً 74 نقطة أساس، محققاً %18.832 وغطت البنوك العطاء 1.6 مرة بأكثر من 11 مليار جنيه عبر 165 طلباً، قبلت منها وزارة المالية 83 عرضاً بقيمة 8.3 مليار جنيه بما يزيد عن القيمة المستهدف الحصول عليها بنحو 1.3 مليار جنيه.

وشهد متوسط العائد على أذون أجل 91 يوماً تراجعاً طفيفاً بنحو 5 نقاط إلى %19.08، وقدمت البنوك سيولة بأكثر من 10 مليار جنيه من خلال 195 طلباً، فيما حصلت وزارة المالية على 151 عرضاً بقيمة 8.7 مليار جنيه بزيادة أكثر من 1.7 مليار جنيه عن القيمة المستهدف تلقيها.

ويشير ذلك إلى أن وزارة المالية قبلت سيولة بنحو 35.8 مليار جنيه عبر أذون الخزانة بأكثر من 5.8 مليار عن القيمة المطلوبة والبالغة 30 مليار جنيه.

وانخفض متوسط العائد على سندات أجل 5 أعوام 79 نقطة إلى %17.001، بعد تغطية البنوك العطاء 3.2 مرة بقيمة 2.3 مليار جنيه عبر 115 عرضاً، ووافقت وزارة المالية على قبول 31 طلباً بواقع 750 مليون جنيه.

أيضاً تراجع متوسط العائد على سندات أجل 10 سنوات 66 نقطة، مسجلاً %17.13 وتم تغطية العطاء 2.6 مرة بقيمة 1.9 مليار جنيه من خلال 114 طلباً، حصلت وزارة المالية على 79 عرضاً بقيمة 750 مليون جنيه.

وخلال الأسبوع الجاري، تعتزم وزارة المالية طرح 28 مليار جنيه عبر آجال 91، 180، 273 و364 يوماً، وسندات خزانة أجال 3 و 7 سنوات بقيمة 2.250 مليار جنيه.

وعلى صعيد آخر، خفض البنك المركزي قيمة المزاد الدوري للودائع ذات العائد المتغير إلى 15 مليار جنيه لأجل 34 يوماً، مقابل 50 مليار جنيه لأجل 28 يوماً الأسبوع قبل الماضي، وسجل متوسط العائد %20.03، وأعلى عائد عند %20.6، و%19.92 لأدنى عائد، وتراجعت عدد العروض التي قدمتها البنوك إلى 28.192 مليار جنيه من خلال 64 طلباً، مقابل 56.575 مليار جنيه من خلال 80 عرضاً خلال الأسبوع الماضي.

كما طرح البنك المركزي العطاء الدوري للودائع ذات العائد الثابت بقيمة 10 مليار جنيه لأجل 7 أيام بعائد %19.25، وقدمت البنوك 19.130 مليار جنيه عبر 16 طلباً.

وتستهدف آلية الودائع المربوطة لدى «المركزى» تخفيض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالسوق المحلية من جهة، ومحاربة التضخم من جهة أخرى، بما يساعد على امتصاص فائض السيولة المتضخمة.

وأعاد «المركزى» تفعيل آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد بآجال قصيرة، بالتزامن مع تحرير سعر الصرف يوم 3 نوفمبر الماضى، بهدف خفض المعروض النقدى من الجنيه.

وتفتح آلية الودائع المربوطة متغيرة العائد، مجالًا للبنوك لاستثمار ودائعها، خاصة بعد اتفاق «المالية» مع «المركزى» على تخفيض طروحات أذون وسندات الخزانة خلال الفترة المقبلة، فى إطار خطة تقليص عجز الموازنة.



