الروتين يعطل استثمارات بـ 3 مليارات جنيه لإنشاء مجمع سان سابا

محب عبدالبارى



معتز محمود



تسعى شركة ستانلى للاستثمار والتطوير العقارى إلى تنفيذ مشروع إنشاء مجمع سان سابا الإدارى بوسط الإسكندرية، إلا أن المشروع يتعرض للتعطيل منذ ثلاث سنوات؛ نتيجة عراقيل مفروضة من بعض الجهات الإدارية.



قال محب عبدالبارى، العضو المنتدب لشركة ستانلى للاستثمار والتطوير العقارى، إن شركته تخطط لإنشاء مجمع سان سابا كأكبر مركز مال وأعمال فى مصر، باستثمارات تقترب من 3 مليارات جنيه.



وأضاف فى تصريحات لـ«المال» أن مشروع سان سابا قامت بإعداد دراسته شركة إنجليزية متخصصة لتقديم منتج متميز يلبى احتياجات الشركات متعددة الجنسيات الموجودة فى مصر، مشيرا إلى أن تعدد القوانين والبيرواقراطية والروتين يحول دون إتمام هذا المشروع بمنطقة محطة الرمل بالإسكندرية.



ولفت إلى أن الشركة لم تتمكن من استخراج التراخيص منذ ما يزيد على 3 سنوات ونصف.



وأضاف أن استثمارات الشركة فى الوقت الراهن تتوزع على مشروعين رئيسيين داخل الحدائق التاريخية لمنطقة قصر المنتزه، الأول هو مشروع تطوير فندق قصر السلاملك والمبانى التاريخية وحديقة القصر الملحقة به باستثمارات 160 مليون جنيه.



والموقع الثانى هو مبنى الرويال هاوس بحدائق المنتزه، والذى أنفقت الشركة استثمارات بنحو 40 مليون جنيه لتطويره، لافتا إلى أن الشركة حصلت على حق انتفاع لاستغلال الموقعين لمدة عشر سنوات عبر مزايدة علنية.



وأوضح العضو المنتدب لشركة ستانلى للاستثمار والتطوير العقارى، أن الشركة قامت بتوريد 120 مليون جنيه لخزينة الدولة مقابل مدة الانتفاع بمبنى الرويال هاوس بحدائق المنتزه، إضافة إلى 185 مليون جنيه مقابل مدة الانتفاع لقصر السلاملك بعد الترسية عبر المزايدة العلنية، لافتا إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ استثمارات سياحية فى منطقة قصر المنتزه تبلغ قيمتها نحو500 مليون جنيه.

