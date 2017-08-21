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اقتصاد وأسواق
محصول القمح العالمى يتجاوز التوقعات للموسم الثانى
الإثنين 21 أغسطس 2017 02:09 م
القمح
أخر الأخبار
القمح
%21 تراجعاً فى الأسعار الآجلة تسليم ديسمبر
مصدر بالتموين: تعاقدنا على استيراد كميات كبيرة تحسباً للتقلبات السعرية
كتب – خالد بدر الدين ومحمد مجدى:
فاجأت وزارة الزراعة الأمريكية USDA الأسواق العالمية الأسبوع الماضى، بإعلانها أن المخزون المتوقع من القمح على مستوى العالم سيقفز إلى أعلى مستوى فى تاريخه هذا العام، مع زيادة الحصاد فى روسيا والدول المجاورة بأكثر من المتوقع، ما يعنى زيادة ضخمة فى معروض القمح للموسم الثانى على التوالى، وانخفاض الأسعار.
وذكرت وكالة بلومبرج أن الأسعار الآجلة للقمح تسليم ديسمبر المقبل فى بورصة شيكاغو الأمريكية للسلع، هبطت بحوالى %21 لتنزل إلى 4.56 دولار للبوشل (يساوى 27.2 كيلو جرام) مقارنة مع المستوى المرتفع الذى بلغ 5.77 دولار فى بداية يوليو الماضى.
ويصب انخفاض أسعار القمح العالمية فى مصلحة الدول المستوردة له، ومنها مصر، والتى تعد أكبر مستورد للقمح فى العالم، إذ تستورد نحو 6 ملايين طن قمح سنويا، وكذلك تونس والفلبين وتايلاند والعراق.
وتراجعت أيضا الأسعار الآجلة لقمح الربيع المرتفع فى نسبة البروتين، والذى يستخدم فى عجينة البيتزا والكعك وغيره من المخبوزات المحلاة، بحوالى %17 فى بورصة مينابوليس الأمريكية، لتواصل الهبوط منذ إصدار وزارة الزراعة أحدث تقديراتها لإنتاج القمح، الذى سيصل لمستويات قياسية خلال هذا الموسم.
وقال جو فاكلافيك، رئيس شركة ستاندرد جرين لأبحاث أسواق الحبوب، إن هناك ارتفاعا واضحا فى معدل التقلبات فى أسعار الحبوب، وسط التغيرات الحادة فى الظروف المناخية، وأن الأسعار تصعد وتهبط تبعا لتوقعات سقوط الأمطار.
وتوقعت أيضا وزارة الزراعة الأمريكية زيادة فى محاصيل الذرة وفول الصويا بأكثر من توقعات المحللين، لتنخفض أسعارهما بنسبة كبيرة، لدرجة أن مؤشر بلومبرج للسلع الزراعية هبط إلى أدنى مستوى له منذ ديسمبر 2008.
وهبطت أيضا الأسعار الآجلة للقمح فى بقية الدول المصدرة له ومنها فرنسا وروسيا إلى أدنى مستوى لها منذ 30 يونيو الماضى، كما تتوقع وزارة الزراعة الأمريكية استعادة روسيا مكانتها كأكبر دولة مصدرة للقمح فى العالم خلال الموسم الحالى.
وفى هذا السياق، ذكر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، خلال نشرته الإحصائية الأخيرة، حول «واردات وصادرات مصر لشهر مايو 2017»، أن حجم واردات القمح بلغ 224.7 مليون دولار فى مايو الماضى، مقابل 188.8 مليون دولار فى مايو 2016، بنسبة ارتفاع قدرها %19.
من جهته، قال مصدر مسئول بالهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لـ«المال»، إن الحكومة تعاقدت على استيراد أكبر صفقتين لاستيراد الأقماح العالمية خلال الشهرين الماضيين، وذلك تحسباً لوجود أى ارتفاعات فى الأسعار خلال الربع الأخير من العام الحالى.
كانت وزارة التموين، تعاقدت الشهر الحالى، على استيراد 355 ألف طن، مقسمة إلى 295 ألف طن قمح روسى، و60 ألف طن قمح أوكرانى، بينما تم التعاقد خلال شهر يوليو الماضى، على استيراد 420 ألف طن، مقسمة إلى 300 ألف طن روسى، و60 ألفًا رومانى، و60 ألفًا أوكرانى.
القمح
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