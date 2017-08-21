البورصة تواصل الأداء المتباين والأجانب الأكثر بيعا

البورصة المصرية



رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف التعاملات، وسط اتجاه بيعى للاجانب والأفراد المصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.67% عند مستوى 13114نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.25% ليصل إلى 680 نقطة حتى المنتصف.



وبلغت قيمة التداولات 308 مليون جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 9مليون جنيه، و17 مليون جنيه و2 مليون التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب للشراء، بصافى تداولات قدرها 10مليون جنيه، و8.5 مليون جنيه، و9.5 مليون جنيه على التوالى.



سيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث صعد 71 سهم من إجمالى 159سهما متداولا، بينما هبط 50 وبقى 38 دون تغير.



كانت البورصة قد اختتمت تعاملات جلسة أمس الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأفراد المصريين.

