البورصة تواصل الأداء المتباين والأجانب الأكثر بيعا

البورصة المصرية

رجب عزالدين:



واصلت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم الإثنين، حالة التباين الممتدة منذ الصباح وحتى منتصف التعاملات وسط اتجاه بيعى للأجانب والأفراد المصريين.



وصعد المؤشر الثلاثيني "egx30 " بنسبة 0.67% عند 13114نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70 " بنسبة 0.25% ليصل إلى 680 نقطة حتى المنتصف.



وبلغت قيمة التداولات 308 ملاييين جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات الأجنبية والأفراد المصريين والأجانب للبيع بصافى قيم تداولات قدرها 9ملايين جنيه و17 مليونا و2 مليون على التوالى، بينما اتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد العرب، للشراء بصافى تداولات 10ملايين جنيه و8.5 مليون جنيه و9.5 مليون جنيه على التوالى.



وسيطر اللونان الأخضر و الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، إذ صعد 71 سهما من إجمالى 159سهما متداولا، بينما هبط 50 وبقى 38 دون تغير.



واختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس الأحد، على هبوط جماعى لمؤشراتها وسط اتجاه بيعى للمؤسسات العربية والأفراد المصريين.

