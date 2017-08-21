تكريم مصرى أمريكى لخريجي مدارس STEM الثانوية

طاريق شوقي

المال - خاص :



في استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤخراً للاهتمام بتعليم العلوم والتكنولوجيا، أقامت الإدارة الأمريكية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم المصرية حفلاً الأحد الماضى، لتخريج طلاب مدارس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات (ستم) في المعادي ومدينة 6 أكتوبر.



ويمثّل هؤلاء الطلاب المجموعة الثالثة من خريجي مدارس (ستم) الثانوية في مصر، التي أطلقتها وزارة التربية والتعليم في عام 2012 بدعم من الولايات المتحدة من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID).



وتوفّر هذه المدارس منهجاً تعليمياً يعتمد على مشروعات دراسية، تركّز على تعزيز مهارات التفكير الناقد للطلاب وحل المشكلات، والبحث العلمي للمساعدة في تلبية احتياجات الاقتصاد الحديث.



وبدعم من الرئيس السيسي، تتولى الحكومة نشر هذا النموذج على الصعيد الوطني إذ تم تطبيقه إلى الآن في تسع محافظات إضافية، وذلك بدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.



ووفقا لتصريح القائم بأعمال السفارة الأمريكية في القاهرة توماس جولدبرجر: "يلتزم الشعب الأمريكي بالاستثمار في مستقبل مصر من خلال تعليم العلوم والتكنولوجيا.



وتابع : "تعكس شراكتنا مع وزارة التربية والتعليم لتدريس العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات في مصر، التزامنا الممتد والمتواصل نحو مصر والشعب المصري".



وقد ألقى وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي الكلمة الرئيسية لحفل التخرج بمدينة 6 أكتوبر، كما قدّم شهادات التخرج للطلاب.



و أشارت مديرة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر شيري ف. كارلين إلى ما شهدته خلال زيارة مدارس (ستم) حيث قالت : "في مدارس (ستم) التي زرتها في جميع أنحاء مصر، يتعلم الطلاب أسلوباً للتفكير خارج الصندوق، من خلال إجراء التجارب، والعمل من خلال فرق عمل.



وأضافت : "نحيي الخريجين العلماء الشباب الذين تخرّجوا اليوم لاستخدامهم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات لمواجهة تحديات التنمية في مجتمعاتهم".



وتمثِّل هذه المدارس جزءًا من 30 مليار دولار استثمرها الشعب الأمريكي في مصر، من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية منذ عام 1978، ولمعرفة المزيد عن عمل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني: https://www.usaid.gov/egypt ومتابعتنا عبر فيسبوك وتويتر على @USAIDEgypt.