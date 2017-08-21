اجتماعات مع الصندوق السعودي لبحث استلام 130 مليون دولار

سحر نصر

خاص

عقدت وزارة الاستثمار والتعاون الدولي، اجتماعات مع بعثة الصندوق السعودي للتنمية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات البرنامج الممولة من الصندوق وبحث استلام 130 مليون دولار.



جاءت الاجتماعات في إطار متابعة نتائج الزيارة التي قامت بها الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي خلال الأيام الماضية لكل من شمال وجنوب سيناء لتفقد العمل ببعض مشروعات برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء.



وبحسب بيان الوزارة، عقدت غدير حجازي، مساعدة الوزيرة، اجتماعات مع بعثة الصندوق السعودي للتنمية خلالها استعراض الموقف التنفيذي الحالي لمشروعات البرنامج الممولة من الصندوق بقيمة 1.5 مليار دولار.



وتتضمن 10 المشروعات الممولة مختلف قطاعات التنمية بالدولة مثل الإسكان، والموارد المائية، والزراعة، والتعليم العالي، الطرق.



ويأتي ذلك تمهيداً لتحويل قيمة الدفعات المستحقة لبعض المشروعات والتي تبلغ قيمتها حوالي 130 مليون دولار .



الجدير بالذكر أن برنامج تنمية شبه جزيرة سيناء يهدف إلى دعم الأمن القومي لمصر من خلال إنشاء مجتمعات زراعية وصناعية متكاملة وربط سيناء بمنطقة الدلتا وجعلها امتداداً طبيعياً للوادي من خلال إنشاء 7 طرق بطول إجمالي 909 كم، ومن المتوقع أن يستفيد من البرنامج حوالي150 قرية وتجمع بشمال وجنوب سيناء من خلال توفير جميع الخدمات الأساسية لعدد 11 ألف مواطن مثل المياه النظيفة والكهرباء، وتوفير 2600 مسكن جديد و26 مدرسة و26 وحدة صحية، فضلاً عن توفير 20ألف فرصة عمل لأهالي سيناء.

