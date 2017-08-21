ريكاب تعيد دراسة القيمة العادلة الخاصة بالاندماج مع وادى دجلة

وفقا للآليات التى تحددها «الرقابة المالية»





كتب ـ مصطفى طلعت:

تتواصل شركة ريكاب للإستثمارات المالية مع الهيئة العامة للرقابة المالية، لمعرفة أسباب رفض الأخيرة، لدراسة القيمة العادلة - المعدة بواسطة شركة فينكورب للإستشارات المالية- لسهم الأولى، و الخاصة بصفقة الأندماج المرتقبة بين ريكاب و وادى دجلة للتنمية العقارية.

كان مجلس إدارة شركة «ريكاب» قد وافق على تقرير القيمة العادلة المعد بواسطة شركة فينكورب والذى حدد السعر العادل للسهم ب11.09 جنيه ، فيما قالت الرقابة المالية، أمس، أن الدراسة تعد مخالفة لمعايير التقييم المالى للمنشآت بما يؤثر تأثيراً بالغاً على احتساب القيمة العادلة التى انتهت إليها.

وأكد يوسف الفار الرئيس التنفيذى لشركة «النعيم» القابضة للإستثمارات المالية، المالكة لريكاب، أن شركته تتواصل حالياً مع مسؤولى الرقابة المالية لمراجعة اليات وطريقة التقييم التى إعترضت عليها الهيئة، ومن ثم ستعيد « فينكورب» الدراسة، مستبعداً أن يتم تعيين مستشار مالى جديد لإعادة التقييم، موضحاً: «الخلاف حول الية التقييم و ليس الجهة المعدة للتقرير».

وكانت شركة ريكاب للاستثمارات المالية، الذراع العقارية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وشركة وادى دجلة للتنمية العقارية، الذراع العقارية لشركة وادى دجلة للاستثمار العقاري، قد أعلنتا مؤخرا عن الدخول فى تحالف استراتيجى .

ووفقا للتحالف الجديد، سيتم زيادة رأسمال «ريكاب» بقيمة 1.5 مليار جنيه ليرتفع من 530.9 مليون جنيه إلى 2.03 مليار جنيه، و سيتم ضم وادى دجلة للتنمية العقارية تحت مظلة ريكاب مقابل امتلاك مساهمى « وادى دجلة» %74 من اسهم الكيان الجديد، فيما يمتلك مساهمى «ريكاب» الحاليين %26.

من ناحية أخرى، اكد «الفار» ان الخطوة المقبلة فى الصفقة هى استصدار قرار عدم ممانعة من الجهات الرقابية، متوقعا الإنتهاء من الصفقة قبل نهاية العام الحالي.

ويبلغ رأسمال ريكاب 500 مليون جنيه فى الوقت الحالي، فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم 5 جنيهات، وتمتلك النعيم القابضة % 56 من أسهم ريكاب.



