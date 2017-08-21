انتعاش عمليات تهريب الأرز للأسواق الخارجية

رغم قرار وقف التصدير.. والطن يسجل650 دولارا





كتب – المرسى عزت:

أكد تجار أرز لـ«المال» انتعاش نشاط تهريب الأرز للخارج، رغم قرار وقف تصديره، إذ يحاول المهربين الاستفادة من ارتفاع أسعار صرف الدولار بالسوق المحلية، عبر التهريب بسعر يصل إلى 650 دولارًا للطن، لأسواق الإمارات وسوريا وتركيا وليبيا والسودان.

وأضافوا أن الكميات المهربة هى السبب الرئيسى فى زيادة أسعار الأرز بالسوق المحلية، مشيرين إلى أن سعر الطن الشعير يتراوح محليا بين 6 ألاف و6500 جنيه للطن.

وأوضحوا أن غياب الرقابة أدى إلى إلى أن قرار وقف التصدير أصبح «حبر على ورق»، مع استمرار الارتفاعات المتوالية فى سعر الأرز بالسوق المحلية.

كان مجلس الوزراء قد وافق فى اجتماعه أغسطس 2016، على وقف تصدير الأرز بكل أنواعه، وكذلك كسر الأرز، توفيراً لاحتياجات السوق المحلية، بما يسهم فى الحفاظ على استقرار الأسعار طوال العام.

يبلغ إجمالى إنتاج مصر من الأرز 4.5 مليون طن أرز شعير، بينما يبلغ إنتاجها من الأرز الأبيض 3.5 مليون طن.

من ناحية أخري، أكد بعض التجار أكد سعر 6 آلاف جنيه للطن، لا يحمل التجار خسائر، ولا يثقل عاتق الحكومة.

وأشاروا إلى أن ما يساهم فى ارتفاع السعر بالإضافة إلى التهريب، هو قيام عددًا من المزارعين بالتخزين لتعطيش السوق، وأن القضاء على ظاهرة التهريب من شأنه توفير السلعة بكميات كبيره مقابل الطلب، والهبوط بسعر الطن إلى 3700 جنيه للطن.

وتبلغ المساحة المزروعة بمحصول الأرز مليونًا و67 ألف فدان، ويستهلك الفدان 7 آلاف متر مكعب من المياه، وتستهلك مصر 2.5 مليون طن، ويبلغ فائض الإنتاج مليون طن كان يوجه للتصدير.



