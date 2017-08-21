مليار دولار من أشوكا لمبدعى الشرق الأوسط

منظمة أشوكا الوطن العربي

المال – خاص :



اختار مؤتمر "أشوكا" لصانعي التغيير وشركة "إس إيه بي" للحلول 20 مبدعا من منطقة الشرق الأوسط، للحصول على دعم مادى يقترب من مليار دولار .



وكان تقرير صادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، قال إن الاستثمار في الشركات الناشئة بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، سوف يلامس حاجز المليار دولار في العام 2017، مما يُظهر الإمكانيات التجارية الكبيرة التي تنطوي عليها المشروعات الريادية الإقليمية.



وقال جرجي عبود، المدير التنفيذي لشركة "إس إيه بي" في منطقة الخليج وشمال أفريقيا والمشرق العربي وباكستان، إن الشباب المصري في غاية الحماس لإحداث التغيير الإيجابي المنشود في المجتمع، مؤكداً حرص "أشوكا" و"إس إيه بي" على دعم المشروعات المبتكرة التي من شأنها تعزيز عملية توفير الوظائف الجديدة والنمو الاقتصادي في الدولة.



وأضاف : "إن دعم شبكة الأعمال الخاص بالشباب من رواد الأعمال وتنمية مهاراتهم، سيلعب دوراً مهماً في الارتقاء بالمشروعات الناشئة التي يؤسس لها جيل الشباب في مصر".



ويعمل مشروع "بلديني" الذي تديره داليا العرابي في مصر، على دعم المرأة الريفية في مجال إنتاج الغذاء الصحي، ورأت "العرابي" أن انضمامها إلى مؤتمر "تشينج ميكر إكستشينج" سوف يُكسبها القدرة على توسيع نطاق الدعم الذي يقدّمه "بلديني" للمزارعين المصريين من أجل "تمكينهم من إنتاج محاصيل زراعية مغذية، وتطوير مساهماتهم الاقتصادية، وتعزيز التبادل الثقافي".



ومن المشروعات الأخرى في مصر، يُشجع مشروع "إيكو ترافيل إيجبت" لصاحبه عبدالرحمن نصار السفر المستدام بيئياً، فيما يقوم مشروع علياء نور "جريد" بتحويل مخلفات النخيل إلى أثاث عالى الجودة.



وكان مشروع "مودة" الريادي، الذي أسسته وأطلقته نُهى مهدي في دولة الإمارات، أحد المشروعات التي تبناها مؤتمر "تشينج ميكر إكستشينج"، ويقدّم هذا المشروع برامجاً لتعليم الخدمة المجتمعية للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 9 أعوام و18 عاماً، وهي برامج لامست حياة أكثر من 500 شخص.



ورأت "مهدي" في كونها خرّيجة في هذا الحدث "قدرة على التنسيق مع أقرانها من "صانعي التغيير" بُغية استخدام التعليم لدعم تنمية الشباب في جميع أنحاء الشرق الأوسط، ومدّ جسور التواصل والتفاهم وتعزيز حسن النية بين الجميع".



و في المملكة العربية السعودية، يعمل مشروع بحثي طبي معني بدراسة مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية، على التعاون مع عدد من أبرز الجامعات في هذا المجال.



وفي السياق، قال محمد العقيل، المؤسسة والرئيس لمشروع "البرنامج السعودي التنظيمي المتكامل للمضادات الحيوية" إنه سيكون بوسعه عقب الانضواء تحت مظلة مؤتمر صانعي التغيير "جمع أطراف مجتمع الرعاية الصحية في المملكة من أجل التعاون في مجالات الحدّ من مقاومة الجراثيم للمضادات الحيوية، وتحسين استغلال الموازنات المالية المخصصة للرعاية الصحية، فضلاً عن الارتقاء بالمستوى الصحي للسكان".



من جانب آخر، يشجع مشروع "الزقاق الإبداعي" الذي أطلقته الباكستانية تنزيلا خان، أصحاب المواهب من ذوي الإعاقة على صقل مواهبهم وبناء قدراتهم من خلال أنشطة فنية وثقافية وفعاليات اجتماعية متنوعة تقام في أرجاء البلاد، التي أبرز المؤتمر منها كذلك عدداً من صانعي التغيير هم مديحة رضا صاحبة برنامج "المرأة عبر الأفلام" الرامي إلى تمكين المرأة في العمل السينمائي، ومشروع "مسرح باكستان المستقل" لعظيم حميد، ومشروع "مدرسة المهارات" لدعم تنمية الشباب لسعد حميد.



وأكّدت "خان" أن مؤتمر "تشينج ميكر إكستشينج" سوف يتيح المجال أمامها للتعاون مع مؤسسات إقليمية "بُغية تشجيع ذوي الإعاقة على إطلاق العنان لإمكانياتهم الكامنة في المجالات الفنّية الإبداعية، من أجل مساعدتهم في تحقيق أحلامهم".



وأصبح ثلاثة من المشاركين اللبنانيين الآن من خريجي المؤتمر العالميين، وهم نور الأسعد، الذي يهدف مشروعه "نو ليبل" إلى تمكين المجتمع من محاربة التنمّر، وهادي فتح الله، بمشروعه "رسيكلو" الذي يقدّم برنامجاً رقمياً لتدوير الخردوات، وليال جبران، مع منصة التعلم الإلكتروني التقنية باللغة العربية "مُبرمج".



أما في الأردن، فيقدّم مشروع "مطر" لنور العلجوني الدعم للمكفوفين، فيما تدعم "أكاديمية يوريكا التقنية" التي أطلقتها أفنان علي رواد الأعمال في المجالات التقنية. وفي فلسطين، يقدم مشروع "جليس" لطارق العصيدي كتباً للأسر ذات الدخل المحدود، كما يلجأ "مركز رام الله للباليه" الذي أسسته شيرين زيادة إلى تعليم رقص الباليه بوصفه وسيلة للتمكين.



ومن بين صانعي التغيير في الشرق الأوسط، مشروع "هايڤ" للروبوتات في البحرين، ومشروع "هدية حياة" لزنيار صالح الذي يهدف إلى رفع وعي العراقيين بأهمية التبرع بالأعضاء.