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عقـــارات
تجميل مدخل الشروق بالجهود الذاتية
الإثنين 21 أغسطس 2017 11:19 ص
شروق 33
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شروق 33
المال - خاص :
صرح المهندس نور إسماعيل، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، بأنه تم بدء العمل في تجميل مدخل المدينة رقم 2 من طريق القاهرة / السويس الصحراوى، وسيتم تنفيذ تلك الأعمال وصيانتها من خلال إحدي شركات الاستثمار العقاري العاملة بالمدينة، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ تلك الأعمال خلال شهرين من بدء العمل، وذلك في إطار حرص جهاز المدينة على تنفيذ أعمال التجميل بمختلف الأحياء.
وأضاف أنه سيتم البدء أيضاً في دهان المحولات الموجودة بالطرق الرئيسية بالمدينة بأشكال ديكورية لإضفاء لمسة جمالية علي تلك المحولات، مشيراً إلى أنه سيتم تنفيذ تلك الأعمال بالجهود الذاتية من خلال جهاز تنمية المدينة وبعض المختصين بالهيئة.
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