طوارئ بالسكة الحديد استعدادا لموسم العيد

هيئة السكك الحديدية

المال - خاص



أعلنت هيئة السكة الحديد حالة الطوارئ ورفع درجة الاستعداد القصوى، لمتابعة حركة سير القطارات من خلال غرفة عمليات على مدار الـ24 ساعة، وإلغاء الإجازات لقيادات الهيئة، لمتابعة تشغيل القطارات استعدادا لعيد الأضحى المبارك، مؤكدة أن العمل مستمر طوال أيام العيد، وأنه تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة حركة سير القطارات على مستوى الجمهورية، والتأكد من تقديم كل التسهيلات للجمهور طوال أيام عيد الأضحى المبارك.



وصرح المهندس رضا أبوهرجة، نائب رئيس هيئة السكة الحديد، والمتحدث الرسمى للهيئة، بأن الحضور مستمر لجميع قيادات الهيئة والمختصين لمتابعة تشغيل القطارات، وتكثيف حضور مفتشى المبيعات وخدمة العملاء بجميع مكاتب حجز التذاكر والانتشار على الأرصفة بالتنسيق مع شرطة السكة الحديد طوال إجازة عيد الأضحى المبارك.



وأوضح أبوهرجة أنه لأول مرة هذا العام يتم تطبيق حجز التذاكر بموجب الرقم القومى مطبوعًا على ظهر التذكرة، وعدم السماح بصرف أكثر من عدد (4) مقاعد فقط من شبابيك الحجز كحد أقصى بموجب تحقيق إثبات الشخصية وإثبات بيانات الركاب لإمكان الرجوع إليها عند الحاجة مع تكثيف الرقابة على شبابيك حجز وصرف التذاكر بمعرفة أجهزة التفتيش بالهيئة وخدمة العملاء وإدارة شرطة النقل والمواصلات.



وأضاف أنه تم التشديد على تكثيف ورادي مهندسي ومفتشي السلامة على مناطق الهيئة خلال عيد الأضحى المبارك بما يتوافق مع زيادة اعداد القطارات وبما يتواكب مع الزيادة المتوقعة للركاب للتفتيش على جميع العمليات التشغيلية ومراجعة مدى التزام القطاعات بمعايير السلامة والتأكد من توافر وسائل الأمان بالقطارات والمحطات والارصفة الرئيسية على مستوى المناطق.