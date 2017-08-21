الأرصاد: الطقس اليوم مائل للحرارة.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

حالة الطقس



المال - خاص



يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، غدا الإثنين، أن يستمر طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.



كما تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على السواحل الشمالية وعلى أقصى الجنوب، مع فرصة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب البلاد وجنوب سيناء وخليج السويس والبحر الأحمر، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط ستكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه ما بين متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى المترين ونصف المتر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:



الصغرى العظمى

القاهرة 26 36

الإسكندرية 23 32

مطروح 23 31

بورسعيد 26 30

دمياط 26 30

بلطيم 25 31

الإسماعيلية 25 36

السويس 26 37

العريش 23 32

نخل 23 34

طابا 24 35

الطور 27 40

مرسى علم 28 37

الغردقة 29 38

شرم الشيخ 30 38

رفح 22 31

كاترين 20 33

سيوة 25 37

المنيا 26 38

الفيوم 26 38

رأس سدر 28 37

أبوسمبل 28 41

وسط الدلتا 26 36

أسيوط 26 38

سوهاج 27 39

الأقصر 29 41

أسوان 29 42

شلاتين 29 38

حلايب 30 36

الوادي الجديد 26 40

قنا 27 40

نويبع 27 36

السلوم 22 29