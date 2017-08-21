نقل البرلمان: اجتماع مرتقب مع مميش لدراسة رسوم الموانئ المصرية

-رئيس اللجنة: القرار كان أحد التوصيات وتأخر كثيرا



وكيل اللجنة: خفض الرسوم قضى على قرار 800





ياسمين فواز:

كشف اللواء سعيد طعيمة رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، عن أن اللجنة بصدد عقد اجتماعات خلال دورة الانعقاد القادمة المقرر لها مطلع اكتوبر المقبل مع الفريق مهاب مميش رئيس قناة السويس ووزير النقل وكافة الجهات المعنية لعمل دراسة مقارنة بين أسعار الموانئ المختلفة سواء في الدول العربية أو الأجنبية الأخرى مع الموانئ المصرية ،بعد قرار مميش الاخير بتخفيض رسوم السفن لجذبها للموانئ المصريةومدى ملائمة الرسوم الحالية مع الرسوم العالمية.





وأشار طعيمة في تصريحاته ل"المال"إلى أن القرار السابق جاء متاخرا ، رغم أنه كان احد توصيات اللجنة خلال دور الانعقاد المنصرم بعد عقدها عدة اجتماعات وجلسات استماع لكافة الجهات المعنية بعد انسحاب 5 من أكبر خطوط ملاحية في العالم من العمل مع ميناء شرق بورسعيد،بسبب قرار 800 الصادر من وزير النقل بمضاعفة رسوم تداول الحاويات.





كان الفريق مميش اعلن الاربعاء الماضي تطبيق الفاتورة الموحدة بالموانئ ،وتطبيق تخفيضات للسفن تصل إلى 50%، لافتا أن السفن التى تحمل أقل من 200 حاوية لن تحصل على تخفيض.

ولفت مميش أن التخفيضات تصل إلى 10% للسفن التى تحمل من 200 إلى 500 حاوية، و15% للسفن التى تحمل أقل من 1000 حاوية، وتخفيض 20% للسفن التى تحمل أقل من 2000 حاوية، و25% للسفن التى تحمل أقل من 3000 حاوية، و45% للسفن التى تحمل أقل من 3333 حاوية، وتصل التخفيضات إلى 50% للسفن التى تحمل أكثر من 3333 حاوية.





من جانبه قال النائب محمد عبد الله زين وكيل لجنة النقل في تصريحاته لـ"المال" إن قرار مميش الاخير "إيجابيا "على الاقتصاد رغم تأخره، لافتا الى أن بصدوره ألغى قرار 800 الذي نتج عنه مضاعفة الرسوم بدرجة كبيرة وانسحاب خطوط ملاحية عالمية، وهو ما أثر سلبا على الاقتصاد المصرى بدرجة كبيرة.





وانتقد النائب عمرو الجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب قرار مميش الأخير، واصفا إياه ب"المتأخر"، قائلا:"صدر قرار خفض رسوم عبور السفن عقب انفاس إيرادات القناة وانسحاب عدد من التحالفات والخطوط الملاحية الكبرى.



