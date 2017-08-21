إلحاق العمالة: بروتوكول مع الضرائب يحل أزمة 1200 شركة

دعاء حسنى:







قال حمدي إمام رئيس شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية إنه في اطار البروتوكول الموقع بين غرفة القاهرة ومصلحة الضرائب المصرية تم توقيع اتفاق تعاون يشمل وضع اسس محاسبية ثابتة لشركات القطاع التي تصل ل 1200 عند فحصها ضريبيا من قبل مأموريات الضرائب المختلفة في انحاء الجمهورية .





جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد مساء الاحد بالغرفة التجارية بالقاهرة بين مجلس ادارة شعبة شركات الحاق العمالة المصرية بالخارج بغرفة القاهرة التجارية برئاسة حمدي امام رئيس الشعبة ووفد يمثل مصلحة الضرائب المصرية برئاسة محمد اسماعيل وكيل اول الوزارة للفحص الضريبي بالمصلحة.





وأشاد "امام" بنتائج الاجتماع الذي عقد، مؤكدا توصلهم لاتفاق مبدئي وسوف تقوم الشعبة بتقديم مقترح بمشروع اتفاق التعاون أو البروتوكول المزمع توقيعه مع مصلحة الضرائب المصرية.





وأوضح إمام أن مطلبنا الاساسي يتركز في تطبيق مواد قانون العمل رقم 12لسنة 2003 ولائحته التنفيذية في تعامل الشركات ضريبيا مع المصلحة حيث ان شركاتنا لاتزال تعاني من التقديرات الجزافية لارباحها من قبل المأموريات المختلفة رغم امساك الشركات بدفاتر محاسبية - وهو مايؤدي الى طول اجراءات الفحص الضريبي لشركاتنا وتعدد درجات الطعن المختلفة.



