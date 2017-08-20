الغزل والنسيج: عودة عمال المحلة انتصار للنقابة العامة

الغزل و النسيج

إيمان عوف



قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، في تصريحات للمال إن المفاوضات ستبدأ غدا بين النقابة العامة والمفوض العام لشركة مصر لغزل المحلة، معتبرا عودة العمال للعمل مرة أخرى بمثابة انتصار وتجديد ثقة للنقابة العامة، ويغلق الحديث حول أي كيانات تدعى أنها هي التي تعبر عن العمال.



وأضاف إبراهيم أن العمال استجابوا لدعوات النقابة العامة للغزل والنسيج، وأن النقابة ستعمل بكل جهدها على حل الأزمة والتوصل إلى مطالب العمال.



وتعليقا على تصريحات المفوض العام لشركة غزل المحلة بأن مطالب العمال لن تتحقق إلا بعد تعويض الخسائر قال أحد العمال للمال بأن المفوض العام لشركة غزل المحلة يطلق تصريحات للإعلام بما يخالف الاتفاق الذي علق بمنشور داخل الشركة وموقع من السيد المفوض العام، لافتا إلى أن المدة التي منحها العمال للشركة والنواب ستنتهي يوم السبت المقبل، وأنه إذا لم يتم تنفيذ المطالب سيعاود العمال الإضراب مهما كانت التكلفة والتهديدات.



وكان عمال شركة مصر لغزل المحلة قد أعلنوا تعليق الإضراب عن العمل الذي بدأ من 15 يوما على وعد أن يتم تحقيق مطالبهم خلال الأسبوع الراهن.