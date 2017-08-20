EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
سيـــاســة
الغزل والنسيج: عودة عمال المحلة انتصار للنقابة العامة
الأحد 20 أغسطس 2017 09:44 م
الغزل و النسيج
أخر الأخبار
الغزل و النسيج
إيمان عوف
قال عبدالفتاح إبراهيم، رئيس النقابة العامة للغزل والنسيج، في تصريحات للمال إن المفاوضات ستبدأ غدا بين النقابة العامة والمفوض العام لشركة مصر لغزل المحلة، معتبرا عودة العمال للعمل مرة أخرى بمثابة انتصار وتجديد ثقة للنقابة العامة، ويغلق الحديث حول أي كيانات تدعى أنها هي التي تعبر عن العمال.
وأضاف إبراهيم أن العمال استجابوا لدعوات النقابة العامة للغزل والنسيج، وأن النقابة ستعمل بكل جهدها على حل الأزمة والتوصل إلى مطالب العمال.
وتعليقا على تصريحات المفوض العام لشركة غزل المحلة بأن مطالب العمال لن تتحقق إلا بعد تعويض الخسائر قال أحد العمال للمال بأن المفوض العام لشركة غزل المحلة يطلق تصريحات للإعلام بما يخالف الاتفاق الذي علق بمنشور داخل الشركة وموقع من السيد المفوض العام، لافتا إلى أن المدة التي منحها العمال للشركة والنواب ستنتهي يوم السبت المقبل، وأنه إذا لم يتم تنفيذ المطالب سيعاود العمال الإضراب مهما كانت التكلفة والتهديدات.
وكان عمال شركة مصر لغزل المحلة قد أعلنوا تعليق الإضراب عن العمل الذي بدأ من 15 يوما على وعد أن يتم تحقيق مطالبهم خلال الأسبوع الراهن.
الغزل والنسيج
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا