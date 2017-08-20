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اقتصاد وأسواق
عيد الأضحى ينعش الذهب
الأحد 20 أغسطس 2017 09:32 م
الذهب 111
أخر الأخبار
الذهب 111
عمر سالم
تشهد حركة مبيعات الذهب في الأسواق، حالة من الانتعاش حاليا بنحو 50 %.
وأرجع تجار ذلك الانتعاش إلى اقتراب عيد الأضحى واستعداد البعض للزواج.
في السياق ذاته، شهدت أسعار الذهب، اليوم الأحد، عودة للارتفاع، نظرا لصعود أسعار الأوقية عالميا واستقرار الدولار محليا.
وقال الدكتور وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب باتحاد الغرف التجارية، في تصريحات لـ"المال" أن أسعار الذهب سجلت اليوم عيار ٢١ نحو 632 جنيها للجرام مقابل 630 جنيه أمس.
وأوضح أمين، أن عيار ١٨ بلغ نحو 542 جنيها، وسجل عيار ٢٤ نحو 722 جنيها للجرام.
فيما سجل الجنيه الذهب 5052 جنيها ، وارتفعت الأوقية لتسجل 1284 دولار.
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