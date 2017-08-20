أحمد شوقي وأحمد عوض



قفزت أسعار العديد من طرازات السيارات بنسب تجاوز 100% خلال الفترة بين أغسطس 2016 وأغسطس 2017. وقد سجلت سكودا أعلى نسبة ارتفاع في السيارات بنسبة 171% لأحد طرازاتها؛ فيما سجلت أوبل أقل نسبة ارتفاع بواقع 14% لأحد طرازاتها؛ وفق رصد شمل 23 علامة تجارية.



وتراوح نسبة الزيادات لدى طرازات فيات بين 80 و121% مقابل 73 و120% لدى رينو و45 و166% لدى كيا و45 و70% لسيارات بيجو؛ فيما وصلت نسبة الزيادة لدى هوندا 160% وسوبارو 63% وبروتون 62% وجيلي 50% وهيونداي بين 32 و88% وشيري 16 و32%.



وتراوحت الزيادات لدى مازدا بين 41 و42% وسكودا بين 116 و171% وجاجوار بين 33 و88% وسيتروين بين 48 و113% وBMW بين 38 و125%.



وفيما يلي عرض لنسب النمو في مختلف الطرازات المتداولة في السوق المحلية للعلامات التجارية المختلفة؛ اعتمادًا على القوائم السعرية للشركات والأسعار المعتمدة لدى مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" في أغسطس 2016.



53- 142 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار "هيونداي"



سجلت العلامة الكورية هيونداي ارتفاعًا في الأسعار خلال الفترة بين أغسطس 2016 وأغسطس 2017 تتراوح فيمته بين 53 و142 ألف جنيه؛ بنسب مئوية تتراوح بين 32 و88% باستثناء هيونداي سوناتا التي تراجعت اسعارها بقيمة 50 ألف جنيه بنسبة مئوية 9% ليصل سعرها إلى 530 ألف جنيه مقابل 580 ألف.



وسجلت هيونداي جراند i10 أعلى معدل ارتفاع بنسبة 88% ليصل إلى 230 ألف جنيه مقابل 122 ألف بزيادة 108 ألف؛ فيما تعد النترا AD الأقل من حيث معدل الارتفاع بنسبة 32% بقيمة 95 ألف جنيه.



ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات هيونداي منذ أغسطس 2016 وحتى الآن.





التطور في أسعار هيونداي خلال عام.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2016 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 هيونداي فرنا 104 151 53 51 2 النترا HD 162 227 65 40 3 النترا AD 205 300 95 32 4 هيونداي i10 107 181 74 69 5 جراند i10 122 230 108 88 6 هيونداي أكسنت 142 242 100 70 7 هيونداي سوناتا 580 530 -50 -9 8 سولاريس 159 247 88 55 9 I30 175 317 142 81 10 كريتا 235 360 125 53 11 توسان 315 450 135 43





31 ألف جنيه ارتفاعا لشيري تيجو.. و33 ألف لـ"إنفي"

شهدت أسعار السيارة الصينية شيري تيجو ارتفاعا خلال الفترة بين أغسطس 2016 وأغسطس 2017 بواقع 31 ألف جنيه لتصل إلى 223 ألف مقابل 192 ألفا بزيادة تعادل 16%.

وكذلك ارتفعت شيري إنفي بواقع 33 ألف جنيه لتصل إلى 136 ألف مقابل 103 ألف؛ بزيادة تعادل 32%.

وكانت سيارات شيري تسوق في مصر سابقًا تحت اسم العلامة التجارية "سبيرانزا" من خلال شركة رجل الاعمال حسام أبو الفتوح؛ لكن بدأ تسويقها تحت اسم "شيري" ابتداء من العام الماضي؛ بعد انتقال حقوق التوزيع والتسويق إلى شركة جي بي أوتو غبور بموجب اتفاق ثلاثي مع "أبو الفتوح" وشركة شيري انترناشيونال الصينية.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار شيري منذ 2016 وحتى الآن.





التطور في أسعار شيري خلال عام.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2016 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 شيري تيجو 192 223 31 16 2 شيري إنفي 103 136 33 32





أسعار جيلي إيمجراند 7 تقفز بمعدل 50%

ارتفع سعر السيارة جيلي إيمجراند 7 خلال الفترة بين أغسطس 2016 وأغسطس 2017 بواقع 52 ألف جنيه ليصل إلى 156 ألف مقابل 104 ألف بمعدل ارتفاع 50%.

وكان لجيلي العديد من الطرازات المتداولة في السوق المحلية مثل بانديني وإكس باندينو لكنها اختفت خلال الفترة الماضية بسبب مشكلات الاستيراد وتركيز الوكيل المحلي على طراز إيمجراند 7 المجمع محليا لجذب عملاء العلامة الصينية.

ويوضح الجدول التالي التطور في سعر جيلي إيمجراند 7 خلال عام.

التطور في أسعار جيلي خلال عام.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2016 2017 الفرق بين أقدم وأحدث سعر معدل التغير % 3 جيلي إيمجراند 7 104 156 52 50

أسعار مازدا تقفز بنسبة 42%

شهدت أسعار السيارة مازدا 3 ارتفاعا في اسعارها بمعدل 42% لتصل إلى 340 ألف جنيه حاليا مقابل 240 ألف خلال أغسطس 2016؛ بزيادة 100 ألف جنيه.

وارتفع سعر مازدا 2 من 193 الف جنيه خلال أغسطس 2016 إلى 272 ألف خلال أغسطس الجاري؛ بزيادة 79 ألف جنيه؛ بنسبة 41%.

وقد اعلن الوكيل الرسمي للعلامة اليابانية مازدا؛ شركة جي بي أوتو غبور؛ خلال 2016 عن طرح طرازا مازدا 2 لأول مرة في السوق المحلية؛ ويتوفر بالمعارض 3 فئات من السيارة.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار مازدا منذ أغسطس 2016 وحتى الآن.





التطور في أسعار مازدا خلال عام.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2016 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 مازدا 3 240 340 100 42 2 مازدا 2 193 272 79 41

جيب رينيجيد تقفز بـ 93%

شهدت أسعار جيب جراند شيروكي زيادة بقيمة 345 ألف جنيه خلال الفترة بين أغسطس 2016 وأغسطس 2017 لتصل إلى 1,2 مليون جنيه مقابل 875 ألف جنيه خلال 2016؛ بمعدل زيادة 39%.

وارتفعت اسعار جيب رينيجيد بقيمة 265 ألف جنيه لتصل إلى 550 ألف خلال 2017 مقابل 285 ألف خلال العام الماضي؛ لتسجل ارتفاعا بنسبة 93%.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار جيب منذ أغسطس 2016 وحتى الآن.





التطور في أسعار جيب خلال عام.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2016 2017 الفرق بين أقدم وأحدث سعر معدل التغير % 1 جراند شيروكي 875 1220 345 39 2 رينيجيد 285 550 265 93

زيادات فورد تلامس مستوى 135 ألف جنيه

وصلت الزيادات في أسعار سيارات فورد خلال الفترة بين أغسطس 2016 وأغسطس 2017 إلى 135 ألف جنيه لطراز فورد كوجا الذي وصل سعره إلى 535 ألف جنيه لأقل فئة مقابل 400 ألف بنسبة ارتفاع 34%.

وسجلت السيارة فورد فيوجن ارتفاعا في الاسعار بنسبة 28%؛ لتصل إلى 480 ألف جنيه مقابل 375 ألف بزيادة 105 ألف جنيه كما ارتفعت فورد فوكاس بواقع 33 الف جنيه لأقل فئة بنسبة نمو 17% لتصل 293 ألف جنيه حالياً مقابل 260 ألف.

وقفز سعر فورد فيستا بواقع 22% ليصل إلى 225 ألف جنيه مقابل 185 ألف بزيادة 40 ألف جنيه. وطرحت الوكيل خلال الشهور القليلة الماضية كلًا من إيكو سبورت التي يصل الفئة الأولى منها إلى 358 ألف جنيه وكذلك فورد جراند سي ماكس التي تبدأ أسعارها بـ 460 ألف جنيه.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات فورد.

التطور في أسعار فورد خلال عام.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2016 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 فوكاس 260 293 33 17 2 فيوجن 375 480 105 28 3 فيستا 185 225 40 22 4 كوجا 400 535 135 34 5 إيكو سبورت - 358 - - 6 جراند سي ماكس - 460 - -



31-53% ارتفاعًا في أسعار شيفروليه

سجلت العلامىة الأمريكية شيفروليه ارتفاعًا في الأسعار بما يتراوح بين 31 و53% خلال الفترة بين أغسطس 2016 وأغسطس 2017 بقيم تتراوح بين 48 و88 ألف جنيه.

وسجلت شيفروليه أفيو ارتفاعا بواقع 50 ألف جنيه بنسبة نمو 36% لتصل إلى 188 ألف جنيه للفئة الأولى مقابل 138 ألف؛ كما ارتفعت شيفروليه لانوس بواقع 53% بزيادة 55 ألف جنيه لتسجل 158 ألف مقابل 103 ألف.

وارتفعت شيفروليه أوبترا من 155 ألف جنيه خلال 2016 إلى 203 ألف جنيه حاليا بزيادة تصل إلى 48 ألف جنيه بنسبة نمو 31%، كما ارتفعت شيفروليه كروز بقيمة 88 الف حنيه بزيادة 45% لتصل إلى 284 ألف جنيه مقابل 196 ألف.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات شيفروليه الملاكي منذ أغسطس 2016 وحتى الآن.





التطور في أسعار شيفروليه خلال عام.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2016 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 شيفروليه أفيو 138 188 50 36 2 شيفروليه لانوس 103 158 55 53 3 شيفروليه أوبترا 155 203 48 31 4 شيفروليه كروز 196 284 88 45



أوبل آدم تقفز بـ 134 ألف جنيه.. وكاسكاد بـ 154 ألف

سجلت أوبل آدم ارتفاعا في الأسعار بقيمة 134 ألف جنيه خلال الفترة بين أغسطس 2016 وأغسطس 2017؛ ليصل سعرها إلى 349 ألف جنيه للفئة الأولى مقابل 215 ألف؛ بنسبة ارتفاع 62%؛ كما ارتفعت أوبل كاسكادا بواقع 154 ألف جنيه لتسجل ارتفاعا بمعدل 62% وهو أعلى معدل ارتفاع لسيارات أوبل خلال عام؛ ليستقر سعرها عند 629 ألف جنيه مقابل 475 ألف.

وارتفعت أوبل كورسا من 205 ألف جينيه الى 265 ألف بنسبة نمو 29% بزيادة 60 ألف جنيه، كما سجل سعر أوبل استرا ارتفاعا بواقع 17% ليصل إلى 315 ألف جنيه مقابل 270 ألف.؛ بزيادة 45 ألف جنيه.

وارتفعت أوبل إنسيجنيا من 410 ألف جنيه خلال 2016 إلى 495 ألف خلال العام الجاري؛ بزيادة 85 ألف جنيه؛ كما سجلت موكا ارتفاعا بـ 49 ألف جنيه مقارنة بسعر أغسطس 2016؛ بزيادة 2.5% لتصل 409 ألف جنيه مقابل 360 ألف.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات أوبل منذ أغسطس 2016 وحتى الآن.





التطور في أسعار أوبل خلال عام.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2016 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 إنسيجنيا 410 495 85 21 2 كورسا 205 265 60 29 3 أسترا 270 315 45 17 4 ميريفا 235 319 84 36 5 آدم 215 349 134 62 6 كاسكادا 475 629 154 32 7 موكا 360 409 49 14

38-125% ارتفاعًا في أسعار BMW

شهدت أسعار طرازات BMW خلال الفترة بين فبراير 2016 وأغسطس 2017 ارتفاعا بمعدل يتراوح بين 38 و125% بقيم تتراوح بين 195 ألف جنيه و1.9 مليون جنيه.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار طرازات BMW منذ فبراير 2016 وحتى الآن.

التطور في أسعار BMW خلال عام.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2016 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 118i 346 555 209 60 2 318i 425 620 195 46 3 320i 405 810 405 50 4 520i 760 1050 290 38 5 528i 725 1250 525 72 6 535i 848 1500 652 77 7 218i - 870 - - 8 330i - 890 - - 9 340i - 960 - - 10 418i - 966 - - 11 640i - 3150 - - 12 740Li 1925 3850 1925 100 13 X1 364 760 396 108 14 X3 525 1180 655 125 15 X4 - 1400 - - 16 X5 1010 1790 780 77 17 X6 - 1950 - -

أسعار "سيتروين" تقفز بأكثر من 48%

قفزت أسعار طرازات سيتروين خلال الفترة بين يونيو 2016 وأغسطس 2017 بما يتراوح بين 48 و113% بزيادة تتراوح بين 124 و260 ألف جنيه.

وسجلت سيتروين DS4 أعلى نسبة ارتفاع لتصل إلى 489 ألف جنيه مقابل 229 ألف بزيادة 260 ألف، بنسبة ارتفاع 113% فيما سجلت سيتروين سي 4 أقل معدل زيادة بواقع 48% بزيادة 160 ألف جنيه لتصل 335 ألف.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات سيتروين منذ يونيو 2016 وحتى الآن.





التطور في أسعار سيتروين خلال عام.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2016 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 C5 289 489 200 69 2 بيكاسوC4 259 439 180 69 3 DS5 339 579 240 71 4 DS4 229 489 260 113 5 إليزيهC 156 280 124 79 6 DS3 190 369 179 94 7 C4 175 335 160 48 8 جراند بيكاسوC4 - 499 - -



440- 1510 ألف جنيه ارتفاعًا في أسعار "جاجوار"

ارتفعت أسعار طرازات جاجوار خلال الفترة بين أغسطس من 2016 و2017 بما يتراوح بين 440 ألف جنيه و1510 ألف؛ بنسب زيادة تتراوح بين 33 و88%.

وسجل طراز XJ أعلى نسبة ارتفاع بين سيارات العلامة الانجليزية جاجوار بزيادة 88% تعادل 1,4 مليون جنيه؛ ليقفز سعرها إلى نحو 3 مليون جنيه حاليا مقابل 1,6 مليون خلال 2016.

وكذلك ارتفع طراز XF بنسبة 47% بزيادة 560 ألف جنيه ليصل سعره إلى 1,7 مليون مقابل 1.2 مليون جنيه خلال 2016، كما ارتفعت جاجوار F TYPE بواقع 1,5 مليون جنيه ليصل 3,3 مليون حاليا مقابل 1,8 مليون.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار طرازات جاجوار منذ 2016 وحتى الآن.

التطور في أسعار جاجوار خلال عام.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2016 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 XF 1190 1750 560 47 2 XJ 1590 2990 1400 88 3 F Pace 2090 2790 700 33 4 F TYPE 1790 3300 1510 84 5 XE 950 1390 440 46

ارتفاعات سكودا تتجاوز 100%

شهدت أسعار سكودا أوكتافيا زيادة بقيمة 325 ألف جنيه خلال الفترة بين أغسطس 2016 وأغسطس 2017 لتصل إلى 515 ألف جنيه مقابل 190 ألف جنيه خلال 2016؛ بمعدل زيادة 171%.

وارتفعت اسعار سكودا فابيا من 153 ألف جنيه إلى 330 ألف بزيادة 177 ألف جنيه؛ لتسجل ارتفاعا بنسبة 116%. ويصل سعر سكودا سوبيرب حاليا إلى 550 ألف جنيه.

وانتقل توكيل سكودا مع بداية العام الجاري إلى شركة كيان إيجيبت بدلًا من أرتوك أوتو التي انتهى عقدها بنهاية نوفمبر 2016.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سكودا منذ أغسطس 2016 وحتى الآن.

التطور في أسعار سكودا خلال عام.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2016 2017 قيمة التغير معدل التغير % 1 أوكتافيا 190 515 325 171 2 سوبيرب - 550 - - 4 فابيا 153 330 177 116

62% ارتفاعا في أسعار بروتون

سجلت العلامة التجارية الماليزية بروتون ارتفاعا في الاسعار بمقدار 62% خلال الفترة بين أبريل 2016 وأغسطس 2017؛ لطرازي جين 25 وبرسونا؛ ليصلا إلى 260 ألف جنيه لكل منهما مقابل 160 ألف خلال أبريل 2016؛ بزيادة 100 ألف جنيه.

وقد شهدت العام الجاري طرح بروتون اكسورا من جانب الوكيل الرسمي للعلامة التجارية- مجموعة عز العرب.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات بروتون منذ أبريل 2016 وحتى الآن.

التطور في أسعار بروتون خلال عام.. الأسعار بالألف جنيه.. المصدر: أميك والقوائم السعرية للعلامة التجارية مسلسل السيارة 2016 2017 الفرق بين أقدم وأحدث سعر معدل التغير % 1 Gen 2 160 260 100 62 2 برسونا 160 260 100 62 3 اكسورا - 340 - -

نيسان تقفز باسعار طرزاتها بـ 58 – 70%

ارتفعت أسعار طرزات نيسان بنسب تراوحت مابين 58 و 70% خلال الفترة من أغسطس 2016 حتي اﻷن، فقفزت اسعار نيسان صني بنسبة 58% لتصل إلى 201 الف جنيه مقابل 127 ألف جنيه؛ كما ارتفعت نيسان قشقاي بمعدل 56.9% لتبلغ 405 ألف جنيه بدلاً من 258 ألف بزيادة قدرها 147 ألف جنيه.

وسجلت نيسان جوك ارتفاعا بنسبة 63% بواقع 150 ألف جنيه لتصل إلى 385 ألف مقابل 235 الف؛ كما ارتفعت نيسان سنترا من 166 ألف جنيه إلى 283 ألف جنيه بزيادةقدرها 117 ألف جنيه؛ تعادل 70%.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات نيسان خلال الفترة من أغسطس 2016 حتي اﻷن:





مسلسل السيارة 2016 2017 مقدار التغير معدل التغير % 1 صني 127 201 74 58 2 قاشقاي 258 405 147 56.9 3 جوك 235 385 150 63 4 سنترا 166 283 117 70

زيادات تويوتا تتراوح مابين 146 و 216 ألف جنيه

سجلت اسعار طرزات تويوتا ارتفاعا بنسب تتراوح مابين 63 و 155% خلال الفترة من أغسطس 2016 حتي اﻷن، فاصعدت اسعار تويوتا فورتشنر بمقدار 664 ألف جنيه لتبلغمليون جنيه مقابل 470 ألف خلال أغسطس 2013؛ و سجلت اسعار تويوتا ياريس نحو 355 ألف مقارنة بـ 139، فيما قفزت اسعار تويوتا أفانزا بمقدار 146ألف لتبلغ 375 ألف جنيه مقابل 229

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات تويوتا منذ أغسطس 2016 وحتى الآن.

مسلسل الطراز 2016 2017 مقدار التغير معدل التغير % 1 كورولا - 455 - - 2 ياريس 139 355 216 155 3 C-HR - 587 - - 4 أفانزا 229 375 146 63.7 5 فورتشنر 470.000 1.134.000 664.000 141

اسعار طرزات ميتسوبيشي ترتفع بـ 53- 63%

ارتفعت اسعار السيارة ميتسوبيشي لانسر EX بنسبة 53% بمقدار 97 ألف جنيه، لتبلغ 280 ألف مقابل 184، كما صعدت ميتسوبيشي باجيرو بنسبة 63% مسجلة زيادة قدرها620 ألف جنيه لتصل إلى مليون جنيه مقابل 980 ألف جنيه.1,6مليون جنيه

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار ميتسوبيشي خلال الفترة من أغسطس 2016 حتى اﻷن:

مسلسل الطراز 2016 2017 مقدار التغير معدل التغير % 1 ميتسوبيشي لانسر 183 280 97 53 2 ميتسوبيشي باجيرو 980 1.600.000 620.000 63

أسعار سوزوكي ألتو ترتفع بـ 27 – 103 % خلال عام.

ارتفعت اسعار السيارة اليابانية سوزوكي ألتو بنسبة 53% خلال الفترة من أغسطس2016 حتي اﻷن، لتبلغ 140 ألف جنيه مقابل 91 ألف جنيه، كما صعدت اسعار سوزوكيsx4بنسبة 103% مسجلة 345 ألف مقابل 170، وارتفعت اسعار ارتيجا بنسبة 27% لتصل الي 230 ألف مقارنة بـ 181.

وكما صعدت اسعار سوزوكي سويفت درايز بمعدل 58% لتبلغ 220 ألف جنيه، وسجلت اسعار سياز ارتفاعا بنسبة 51% لتصل إلي185 ، وبلغت اسعار فيتارا نحو 430 ألف جنيه بدلا من 285 خلال أغسطس 2016.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سوزوكي خلال الفترة من أغسطس 2016 حتي اﻷن:

مسلسل الطراز 2016 2017 مقدار التغير نسبة التغير% 1 ألتو 91 140 49 53 2 ارتيجا 181 230 49 27 3 SX4 170 345 175 103 4 بالينو - 320 - - 5 سويفت - 250 - - 6 سويفت درايز 162 220 58 35.8 7 سياز 185 280 95 51 8 فيتارا 285 430 145 50.8

316 ألف جنيه نموًا بأسعار هوندا سيفيك.. و 191 ألف لـ"سوبارو XV "

سجلت أسعار هوندا سيفيك نموًا بنسبة 160% بواقع 316 ألف جنيه لتصل إلى 514 الف جنيه مقارنة بـ 198 الف خلال أغسطس 2016؛ فيما سجلت اسعار هوندا c- RV نحو 800ألف جنيه خلال الوقت الحالي.

وارتفعت اسعار طرزات سوبارو xv بنسبة 63% بواقع 191 ألف جنيهلتبلغ 490 ألف مقابل 299 خلال أغسطس 2016.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار هوندا وسوبارو خلال الفترة من أغسطس 2016 حتى الآن:





مسلسل الطراز 2016 2017 مقدار التغير معدل التغير% 1 هوندا سيفيك 295 514 316 160 2 C-RV - 800 - - 3 سوبارو XV 299 490 191 63

أسعار طرزات بيجو تقفز بـ 45 – 70%

قفزت اسعار طرزات بيجو بنسبة تترواح مابين 45 و 75% بمقدار يتراوح مابين 120 و235 ألف جنيه خلال الفترة من أغسطس 2016 حتي اﻷن.

وصعدت اسعار بيجو 508 بمقدار 235 ألف جنيه مسجلة 575 ألف جنيه بدلًا من 340، كما ارتفعت اسعار بيجو 208 بواقع 125 ألف جنيه لتبلغ 335 مقابل210؛ وسجلت اسعار بيجو 301 ارتفاعا بنسبة 75% لتصل إلي 280 ألف جنيه مقابل 160.

وارتفعت اسعار بيجو "3008" بواقع 140 الف جنيه مسجلة نحو 450 ألف بدًا من 310، بينما قفزت اسعار بيجو 5008 بواقع 140 ألف جنيه لتصل إلى 450 ألف مقابل 310ألف؛ بنسبة نمو 45%.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار طرازات بيجو خلال الفترة من أغسطس 2017 حتى الآن:

مسلسل الطراز 2016 2017 مقدار التغير معدل التغير % 1 208 210 335 125 59.5 2 301 160 280 120 75 3 3008 310 450 140 45 4 508 340 575 235 69 5 5008 310 450 140 45 6 2008 220 375 155 70

زيادات كيا تتخطى 166%

سجلت العلامة الكورية كيا زيادات في أسعار طرازاتها خلال الفترة من أغسطس 2016 حتي اﻷن، بنسب تتراوح مابين 45 و 166%؛ فقد ارتفع اسعار كيا سبورتاج بواقع 67.5% لتبلغ 469 ألف جنيه مقابل 280، ووصلت اسعار كيا سول إلي 384 ألف جنيه مقابل 220 ألف.

أما عن اسعار كيا بيكانتو فسجلت ارتفاعا بنسبة 73% لتبلغ 232 ألف جنيه مقابل 134؛ بزيادة قدرها 98 ألف جنيه، وبلغت اسعار كيا سيراتو نحو 290 ألف جنيه مقارنة بـ 199، كما سجلت كيا سيد نحو 365 ألف جنيه مقابل 220، فيما بلغت اسعار كيا كارنز نحو 459 ألف جنيه بدلًا من 280.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات كيا منذ أغسطس 2016 وحتى الآن.

مسلسل الطراز 2016 2017 مقدار التغير نسبة التغير% 1 كيا بيكانتو 134 232 98 73 2 كيا ريو 182 318 136 74.7 3 كيا سبورتاج 280 469 189 67.5 4 كيا سيد 220 365 145 65.9 5 كيا سيراتو 199 290 91 45.7 6 كيا سول 220 384 164 74.5 7 كيا كارنز 275 459 184 66.9 8 كيا سورنتو 639 1.700.000 1.061.000 166 9 كيا كارنافال - 1.650 - -

73-120% ارتفاع باسعار طرزات رينو

سجلت العلامة الفرنسية رينو ارتفاعا في اسعار طرزاتها بنسب تتراوح ما بين 73 و 120%؛ بمقدار يتراوح مابين 88 و 199 ألف جنيه خلال الفترة من أغسطس 2016 حتي اﻷن.

وقفزت اسعار رينو لوجان بنسبة 95.6% بواقع 88 ألف جنيه، لتبلغ 180 ألف مقارنة بـ 92، فيما بلغت اسعار رينو ميجان 364 ألف مقابل 165، كما صعدت اسعار كابتشر بواقع 140 ألف لتسجل 330 ألف مقابل 190.

وارتفعت اسعار رينو سانديرو بنسبة 118% لنحو 216 ألف مقارنة بـ 99، كما وصلت اسعار رينو داستر إلي 262 ألف جنيه مقابل 145 بزيادة قدرها 117.

ويوضح الجدول التالي التطور في أسعار سيارات رينو منذ 2013 وحتى الآن.

مسلسل السيارة 2016 2017 مقدار التغير معدل التغير % 1 لوجان 92 180 88 95.6 2 لودجي - 249 - - 3 ميجان 165 364 199 120.6 4 كادجار - 390 - - 5 كابتشر 190 330 140 73.6 6 سانديرو 99 216 117 118 7 ستيب واي - 245 - - 8 داستر 145 262 117 80

اسعار طرزات فيات تنمو بـ 80 - 121%

ارتفعت اسعار طرزات فيات بنسبة تتراوح مابين 80 و 121% بمقدار يتراوح مابين 90 و 220 ألف جنيه خلال الفترة من أغسطس 2016 حتي اﻷن.

وقفزت اسعار فيات تيبو بمعدل 82.8% لتصل إلي 287 ألف جنيه مقابل 157، وصعدت اسعار فيات 500 بمقدار 165 ألف جنيه لتسجل نحو 345 ألف مقارنة بـ 180، كما سجلت اسعار فيات كوبو ارتفاعا بنسبة 86.3% لتصل إلي 205 ألف جنيه بدلًا من 110.

وبلغت اسعار طرزات فيات بونتو نحو 221 ألف جنيه مقابل 100، ووصلت اسعار فيات 500x إلي 435 ألف جنيه بدلًا من 215، فيما تقدر اسعار فيات لينيا عند مستوي 202 ألف جنيه خلال الوقت الحالي، مقارنة بـ 112.



ويوضح الجدول التالي، تطور اسعار طرزات فيات خلال أغسطس 2016 حتي اﻷن: