مطالبات بتوضيح آليات تطبيق رسم التنمية على السيارات

طالب عدد من مستوردي السيارت، بتوضيح آلية تطبيق وعاء رسم التنمية علي السيارات المستوردة و المجمعة محليًا، فضلا عن توضيح معيار المعاملة الضريبية علي خدمة الضمان علي السيارات.وطالب المستوردون بتوضيح السند القانوني القائم علي طريقة تحصيل رسم التنمية علي السيارات المنتجة محليا و المجمعة محليًا من قبل مصلحة الضرائب وكذلك ضرورة معرفة آلية احتساب المعاملة الضريبية لخدمة الضمان علي السيارات

وأكد مصدر مسئول بشعبة السيارات - فضل عدم ذكر اسمه - أن الفترة الحالية تشهد تضاربا في نسب تحصيل رسم التنمية على السيارات، وذلك بعد تطبيق قانون القيمة المضافة، موضحا أنه لوحظ وجود تباين في نسب رسم التنمية على السيارات المستوردة، مما تسبب في تأخر الإفراج الجمركي عن الشحنات.





وأضاف أنه من المرتقب بحث آليات تطبيق الرسوم الجمركية على السيارات خلال اجتماع بين أعضاء الشعبة خلال الفترة المقبلة.





