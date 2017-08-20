مصر للطيران للخدمات الأرضية تشترى معدات بـ6 ملايين دولار

مصر للطيران للخدمات الأرضية

❐ توفير 8 أتوبيسات لنقل الحجاج.. و14 جرارًا للحقائب

❐ %30 تحسنًا فى حجم الأعمال خلال الـ6 أشهر الماضية

❐ 300 مليون جنيه أرباحًا مستهدفة خلال العام المالى الجديد



دعاء محمود



قال أحمد شاهين، رئيس شركة مصر للطيران للخدمات الأرضية، إن شركته اشترت معدات من شركات عالمية بقيمة 6 ملايين دولار؛ لخدمة رحلات الحج، مضيفًا أن المعدات سيور وسلالم وعربات تواليت وعربات تكييفات بوزن 150 طنًّا، بالإضافة إلى شراء Air Starter.



وأضاف شاهين، لـ«المال»، أنه من المقرر تسلم 3 معدات خلال شهرين، منوهًا باستعدادات الشركة لموسم الحج الحالي، حيث تم توفير 8 أتوبيسات يسع الواحد منها 60 راكبًا؛ وذلك لنقل الحجاج بين الصالات، بالإضافة إلى أنه تم توفير 14 جرارًا لنقل الحقائب إلى الطائرات، كما تم توفير عربات لكبار السن.



كانت شركة مصر للطيران قد نظمت احتفالية منذ أسبوعين لتوديع أولى رحلات حج القرعة من الصالة الموسمية بمطار القاهرة، حيث تم تسيير 5 رحلات من مطار القاهرة إلى مطار المدينة المنورة لنقل 1900 حاج فى هذا اليوم.



ولفت إلى أن هناك تحسنًا فى عمل الشركة خلال الـ6 أشهر الماضية بنسبة %30، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، مؤكدًا أن شركته استعادت حركة العمل التى كانت قد فقدتها خلال الفترة الماضية.



وأوضح شاهين أن شركته تمكنت من تحقيق أرباح بلغت 266 مليون جنيه خلال العام المالى المنتهى فى 30 يونيو الماضي، بنسبة تحسن %60 على العام المالى السابق له، والذى تكبّد خسائر بلغت 155 مليون جنيه، لافتًا إلى أن شركته تستهدف تحقيق أرباح بنحو 300 مليون جنيه خلال العام المالى الجديد 2017/ 2018.



وأشار رئيس الشركة إلى أنه تم التعاقد مؤخرًا مع 4 شركات طيران أجنبية من ألمانيا وأوكرانيا وإيطاليا والبرتغال؛ لخدمة رحلاتهم داخل المطارات المحلية، موضحًا أن هناك 8 شركات طيران كانت قد توقفت عن العمل تمامًا بالمطارات المصرية بعد حادث سقوط الطائرة الروسية وبعد عودتهم الشركة استأنفت تعاقداتها معهم.



يذكر أن حادث سقوط الطائرة الروسية ميتروجيت فى سيناء أواخر أكتوبر 2015 تسبب فى وقف السلطات الروسية لحركة الملاحة الجوية بين القاهرة وموسكو عقب سقوط طائرتها التى أقلعت من مطار شرم الشيخ فى الـ31 من أكتوبر 2015 وراح ضحيتها 224 شخصًا كانوا على متنها.



على صعيد متصل أكد أن الشركة تمكنت من التعاقد مع 4 شركات طيران ألمانية وأوكرانية وإيطالية وبرتغالية لتوفير خدمات لرحلاتهم داخل المطارات المحلية، موضحًا أنه كلما تحسنت الظروف الأمنية والحركة السياحية الوافدة لمصر تحسَّن عمل الشركة.