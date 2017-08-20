نظام جديد لوضع الإعلانات على الطرق

إعلان الطرق

- عادل ترك: 2.5 مليار جنيه إيرادات مستهدفة.. ولا زيادات فى الوقت الحالى



مدحت إسماعيل



قال عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى فى وزارة النقل، إن الهيئة تدرس بالشراكة مع الشركة الوطنية لإدارة الطرق التابعة للقوات المسلحة، وضع نماذج جديدة لإدارة الطرق الخاضعة للهيئة، من حيث الإعلانات واستغلال حرم تلك الطرق، لافتاً إلى أن البدء بطريق محور المشير حتى مدينة السلام، على أن تعمم فى الفترة المقبلة.



وأضاف لـ«المال»، على هامش مشاركته فى جولة لوزير النقل هشام عرفات، لتفقد طريق « شبرا - بنها الحر»، أن الهيئة ستحصل على %60 من إيرادات الإعلانات، و%40 تحصل عليها الشركة الوطنية، موضحاً أن التعاقد لا يعنى إدارة الطريق بشكل كامل من جانب الشركة الوطنية.



وأوضح أن الشركة الوطنية طبقت إدارة جديدة فى نظام الإعلانات، عندما وقعت العقود مع هيئة الطرق خلال الفترة الماضية، لإدارة طريق «القاهرة - الإسكندرية» بشكل كامل، وحققت منه 111 مليون جنيه إيرادات إعلانية، بينما هيئة الطرق كانت تحقق 58 مليوناً، ومن ثم فإن هدف الهيئة جمع أكبر قدر من الإيرادات لتنفيذ خطتها السنوية فى صيانة الطرق.



ولفت الى أن الهيئة تستهدف إجراء صيانة لطرق بطول يصل إلى 2200 كيلو خلال العام المالى الحالى، بتكلفة تصل إلى 2.5 مليار جنيه، وتنفيذ نصيبها فى المرحلة الثالثة فى المشروع القومى للطرق، البالغة 1100 كيلو متر، بتكلفة إجمالية تصل إلى 10 مليارات جنيه.



وذكر ترك أن 1100 تشمل إنشاءات جديدة، وازدواجات، وتوسعة لطرق مقامة فى الوقت الحالى، منها ازدواج طريق القاهرة - أسيوط الصحراوى الغربى، بطول 400 كم، ليضم 4 حارات فى كل اتجاه بينهم حارتين للسيارات وحارتين للشاحنات.



ولفت إلى أنه يعد من الطرق الأعلى فى الحوادث، نظراً لوضعه الحالى، ومن ثم الهيئة أدرجته لتنفيذه خلال العام الحالى، مضيفاً أنه مستهدف تنفيذ 200 كم من الطريق من القاهرة حتى المنيا خلال2017/ 2018.



وتابع ترك أن المرحلة الثالثة من القومى للطرق تشمل، ازدواج طريق «سوهاج - أسيوط»، بطول 180 كم، ليصبح 3 حارات بكل اتجاه وربطه بطريقي»سفاجا -سوهاج»، و»سفاجا- قنا»، وازدواج طريق سفاجا - مرسى علم، بطول 213 كم ليصبح 3 حارات فى كل اتجاه، فضلا عن توسعة طريق القاهرة - السويس فى المسافة من الدائرى الإقليمى حتى دائرى القاهرة الكبرى، مع إنشاء حارتين للشاحنات.



وأوضح رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى، أنه مستهدف جمع إيرادات تصل إلى 2.5 مليار جنيه من رسوم العبور والموازين، والكارتة على الطرق، خلال العام المالى الحالى، مؤكدا عدم جود نية لدى الهيئة لرفع أسعار الرسوم فى الوقت الحالى.