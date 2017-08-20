النعيم توصي بشراء سهم سوديك رغم تراجع أرباحها

سوديك

جهاد سالم



أوصت شركة النعيم للوساطة المالية بشراء سهم سوديك، رغم تراجع أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الجاري على خلفية تباطؤ التسليمات والمبيعات والميزانية العمومية، وحددت النعيم مستهدفات السهم عند مستوى 17.3 جنيه.



وأعربت النعيم فى مذكرة بحثية عن نظرتها الإيجابية تجاه ربحية سوديك خلال النصف الثاني من العام الجاري، ومستقبل المبيعات مع إطلاق مشروع هليوبلس الجديدة.



وحققت سوديك إيرادات خلال الربع الثاني من العام الجاري بقيمة 470 مليون جنيه، بتراجع ربع سنوي 33٪، فيما ارتفعت الإيرادات بنسبة 8٪ سنويًا، وبلغ صافي الربح 129 مليون جنيه، بتراجع ربع سنوي 40٪، يقابله ارتفاع سنوي بنسبة 33٪.



وأوضحت النعيم أن نتائج أعمال شركة سوديك خلال الربع الثاني من العام الجاري تراجعت عن التقديرات السابقة للنعيم والمتضمنة إيرادات بقيمة 513 مليون جنيه، وأرباح بقيمة 163 مليون جنيه، وذلك على خلفية تراجع مبيعات سوديك التعاقدية والتى سجلت انخفاضًا سنويًا وربع سنويًا بنسبتي 30٪ و31٪ على الترتيب، لتصل إلى833 مليون جنيه، تأثرًا بمحدودية طروحات المشروعات والمراحل الجديدة وكذلك العوامل الموسمية، حيث لم تطرح الشركة سوى مشروع سكاي كوندوز بإجمالي قيمة وحدات جديدة 900 مليون جنيه خلال الربع الثاني.



وأشارت النعيم إلى أن إجمالي هامش ربح سوديك، تجاوز تقديراتها السابقة بنجو 1.3% ليسجل 37.3 ٪خلال الربع الثاني من العام الجاري، متأثرا بتسليم وحدات ذات هامش ربح مرتفع في مشروع ايست تاون ريزيدنس؛ حيث سجل المشروع إجمالي هامش ربح 30% مقارنة بـ 19% خلال المراحل الأولية للمشروع فى الربع الثاني من عام 2016.

