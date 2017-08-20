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نقل وملاحة
السكة الحديد.. هيئة الديون
الأحد 20 أغسطس 2017 05:26 م
مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد
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مدحت شوشة رئيس هيئة السكة الحديد
المال ــــ خاص:
فى يوليو الماضى عَرَضَ مدحت شوشة، رئيس هيئة السكة الحديد السابق، على لجنة النقل بالبرلمان، نسخة من التقرير الذى أعدته الهيئة بشأن أوضاعها وموقفها المالى للعام الماضى، الذى كشف عن أن قيمة العجز المالى بالهيئة حتى 30 يونيو 2015 بلغت 41.2 مليار جنيه، ما يشمل عجز النشاط بسبب زيادة المصروفات عن الإيرادات بـ21 مليار جنيه، وعجز فوائد القروض بـ19.9 مليار جنيه.
وطالبت الهيئة فى تقريرها أن تتحمل وزارة المالية باقى الفوائد، لسد هذا العجز، وفقا لقرار مجلس الوزراء بتاريخ 1 يوليو 2002، كما تستمر الدولة ممثلة فى وزارة المالية بتحمل الأقساط والفوائد للقروض التى تحصل عليها الهيئة سواء محلية أو خارجية، وذلك لحين الوصول إلى لنقطة التعادل.
وأعلنت الهيئة خلال الفترة الماضية، عن أن فاتورة الأعباء المالية التى سيتحملها مرفق السكة الحديد، جراء صدور القرارات الاقتصادية والتى تشمل، تحرير سعر الصرف، ورفع أسعار المحروقات، تصل إلى مليار جنيه.
ومتوسط عدد ركاب القطارات فى الأسبوع الواحد 5.3 مليون تقريبًا، شاملة المسافات الطويلة والقصيرة، بينما متوسط عدد القطارات فى قطاع المسافات الطويلة خلال الأسبوع الواحد 1386 قطارًا، ومتوسط عدد المقاعد مليون و56 ألفًا و468 مقعدًا، ومتوسط عدد القطارات فى قطاع المسافات القصيرة بالأسبوع الواحد بلغ 4907 قطارات، ومتوسط عدد المقاعد لقطارات المسافات القصيرة مليونان و188 ألفًا و704 مقاعد، وفقا لإحصاءات الهيئة.
ويبلغ حجم الجرارات التى تعمل على خطوط السكة حالياً بـ 472 جراراً من إجمالى أسطول الجرارات المملوك للهيئة البالغ 810 جرارات.
ويبلغ عدد العاملة فى الهيئة 27 ألف عامل، وفنى، ومهندس، وإدارى.
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