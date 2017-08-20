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بنـــوك
الدولار بالبنوك 17.81 جنيه للبيع
الأحد 20 أغسطس 2017 05:23 م
الدولار الامريكي
أخر الأخبار
الدولار الامريكي
هبة محمد
استقر متوسط الدولار بالبنوك بداية تعاملات الأسبوع عند مستوى 17.8124 جنيه للبيع، و17.7124 جنيه للشراء، مقابل 17.8129 جنيه و17.7129 جنيه على الترتيب خلال تعاملات الخميس الماضي، وفق ما ذكره البنك المركزي عبر موقعه الإلكتروني. .
يأتي ذلك بالتزامن مع استقرار أسعار الدولار لدى البنوك الكبرى اليوم الأحد، ليسجل الدولار لدى بنوك الأهلي المصري، التجاري الدولي، العربي الافريقي الدولي، وHSBC ومصرف أبو ظبي الاسلامي 17.72 جنيه للشراء و17.82 جنيه للبيع.
كما بلغ الدولار لدى بنك مصر 17.71 جنيه للشراء و17.81 جنيه للبيع.
وعرض بنك القاهرة والإسكندرية الشراء عند 17.70 جنيه و17.80 جنيه للبيع.
ووصل سعر الشراء لدى بنكي المصرف المتحد والاسكندرية إلى 17.69 جنيه و17.79 جنيه للبيع.
وأشارت بيانات البنك المركزي إلى أن، متوسط الدولار تراجع أسفل 18 جنيه 3 مرات كان آخرها بداية يوليو الماضي، كما تراجع في 5 أبريل إلى 17.9715 جنيه للشراء، وسجل البيع 18.1079 جنيه، كما انخفض إلى 17.8823 جنيه للشراء و17.9937 جنيه في 9 فبراير الماضي وذلك للمرة الأولى منذ تطبيق قرار تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016.
بدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره أعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيهاً، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 جنيهاً يوم 20 ديسمبر الماضي.
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