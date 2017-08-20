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نقل وملاحة
إنشاء 4 خطوط جديدة بالسكة الحديد لنقل البضائع
الأحد 20 أغسطس 2017 05:22 م
نقل البضائع بالسكة الحديد
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نقل البضائع بالسكة الحديد 2
المال ــــ خاص:
تستهدف هيئة سكك حديد مصر بوزارة النقل، إنشاء 4 خطوط جديدة، تحددت مساراتهم خلال الأعوام الماضية، بهدف استغلالهم فى نقل البضائع، خلال الفترة المقبلة، ومقدر أن تبلغ التكلفة الاستثمارية للمشروعات 4.2 مليار جنيه، بحسب تصريحات مصدر مسئول.
وأضاف لـ«المال»، أن المشروعات الـ4 تعد إحدى المشروعات المقترحة منذ فترة، لكن عدم توافر التمويل اللازم، حال دون تنفيذها، لكن هناك نية الفترة الحالية لتنفيذهم بهدف تقليل الفجوة التمويلية بين مصروفات وإيرادات الهيئة، عبر زيادة الإيرادات من قطاع نقل البضائع على خطوط الهيئة.
وتعد السكة الحديد من أقدم السكك على مستوى العالم، فهي تمتد على مسافة تصل إلى 9.5 ألف متر، وتبلغ خطوطها الرئيسية 5.5 ألف كيلومتر.
ووضعت هيئة السكة الحديد خطة لزيادة حجم نقل البضائع ليصل إلى 24 مليون طن، نهاية 2025 - 2026، مقارنة بمنقولات الوقت الحالى، إضافة إلى أنها تستهدف تنفيذ مشروعات خطوط نقل جديدة، عبر مشاركة القطاع الخاص.
وأوضح مسئول السكة الحديد، أن المشروع الأول يتمثل في إنشاء خط سكة حديد، يربط بين مدينة السادات بمحافظة المنوفية، بمنطقة المناشي، بطول يصل إلى 34 كلم، وبتكلفة استثمارية متوقع أن تصل إلى 700 مليون جنيه.
ولفت إلي أن المشروع أدرج فى خطة العام المالي الحالي، ومنتظر صدور قرار نزع الملكية من رئاسة الجمهورية، لافتاً إلي أن المشروعات التى توقف بدء العمل بها أكثر من مرة، بسبب مشاكل نزع مليكة الأراضي مع الأهالي، ومن ثم مطالبة توفير حماية من الجيش لتنفيذ المشروع، عقب صدور قرار نزع الملكية.
وأوضح أن المشروع الثاني يستهدف منه زيادة حجم منقولات البضائع، إذ مقرر أن يربط منطقة المناشئ بمدنية 6 أكتوبر، عند المنطقة الصناعية بطول 70 كلم، وبتكلفة استثمارية متوقع أن تبلغ مليار جنيه، لافتاً إلي أنه جار طرح الأعمال الاستشارية لعمل الدراسات الفنية للمشروع والمقرر أن تستغرق 6 ـ7 أشهر.
وتابع المصدر، أن الثالث يتمثل فى إنشاء خط سكة حديد يربط بين منطقة الروبيكي والتبين، بطول يصل إلى 70 كلم، لافتاً إلي أن تكلفة المشروع تصل إلى 1.5 مليار جنيه، وبنك الاستثماري الأوروبي يمول تكلفة عمل الدراسات الفنية للمشروع.
أما المشروع الأخير فى إنشاء خط يربط مدينة بلبيس بمنطقة العاشر من رمضان ثم بالروبيكي، ومقرر أن يستغل فى نقل الركاب والبضائع، بطول يصل إلى 42 كلم، وبتكلفة استثمارية تصل إلى مليار جنيه.
ولفت المصدر، إلى أن إنشاء الخطوط المذكورة سلفاً تأتي فى إطار تنفيذ إستراتيجية شركة “اللوجستيات والموانئ البرية”، المعنية بإدارة قطاع نقل البضائع بالسكة الحديد ونهر النيل.
وتتولي الشركة اتخاذ إجراءات فصل نشاط نقل البضائع، وتكوين شركة مساهمة لهذا الغرض، والعمل وفقاً لآليات السوق، كما تستهدف تقديم خدمات لوجيستية، وجذب القطاع الخاص للمساهمة في تسويق وتقديم خدمات نقل البضائع بالسكك الحديدية، وماله من مردود إيجابي علي اقتصاديات النقل.
السكك الحديدية
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