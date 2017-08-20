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بورصة وشركات
مكاسب لمعظم البورصات بقيادة السعودية
الأحد 20 أغسطس 2017 05:17 م
صعود البورصات
أخر الأخبار
صعود البورصات
وكالات- خالد بدر الدين
حققت معظم البورصات العربية فى منطقة الشرق الأوسط مكاسب متواضعة فى ختام تعاملات اليوم الأحد بقيادة السعودية والبحرين، وفق ما ذكرته وكالة رويترز.
بينما هبط مؤشر بورصة القاهرة فقط واستقر مؤشر سوق مال أبوظبى العام بدون تغيير عند 4493 نقطة، وفق المصدر ذاته.
وكسب مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية أكثر من 0.4 % ليصل |إلى 7209 نقطة مع ارتفاع كل أسهم شركات البتروكيماويات الأربعة عشر باستثناء شركتين فقط بعد صعود سعر برميل بترول برنت 3.3 % فى نهاية الأسبوع الماضى وزاد سعر سهم شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) 1.6 %
وكذلك مؤشر سوق مال دبى العام كسب نفس النسبة ليرتفع إلى 3615 نقطة وقفز سعر سهم شركة الاتحاد العقارية التى كانت الأنشط تداولا ليرتفع بحوالى 4.3 % .
وصعد مؤشر بورصة البحرين بحوالى 1 % ليزداد إلى أكثر من 1312 نقطة وكذلك مؤشر بورصة مسقط بأكثر من 0.5 % ليصل إلى 4913 نقطة.
وزاد مؤشر بورصة الدوحة بنسبة أقل بلغت 0.3 % ليتجاوز 9134 نقطة بقيادة البنوك بينما انخفض مؤشر بورصة الكويت بنسبة طفيفة بلغت 0.2 % ليستقر عند 6901 نقط بينما تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية 0.7 % لينزل إلى 13026 نقطة مع هبوط أسعار أسهم شركة السويدي إلكتريك 1.3% بفضل جني الأرباح.
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