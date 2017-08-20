سماسرة يغرون الصيدليات لبيعهم الأدوية منتهية الصلاحية

معتز محمود



قال الدكتور محمد انسى الشافعى نقيب صيادلة الإسكندرية، إن جميع الصيدليات في المحافظة لديها مخزونات من الأدوية منتهية الصلاحية تبلغ قيمتها 5 آلاف جنيه على الأقل، نتيجة تقاعس الشركات المنتجة والموزعة عن سحبها.



وأضاف خلال مشاركته فى اجتماع موسع تنظمه شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة تجارة الاسكندرية، أن هناك سماسرة يسعون لشراء تلك الأدوية، لكن الصيدليات ترفض ذلك خوفا من إعادة تدويرها واستخدامها في مصانع "بير السلم" وإعادة طرحها مرة أخرى محليا أو في أسواق إفريقية وآسيوية.









وطالب بإجراءت تصعيدية وعقابية ضد الشركات غير الملتزمة.

وقال الشافعي إن وفدا من ممثلي النقابة العامة سيجتمع غدا مع الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية للصيادلة التابعة لوزارة الصحة، لمناقشة تقاعس شركات التوزيع والإنتاج عن سحب الأدوية المنتهي، وعدم الالتزام بالقرار الوزاري رقم 115 لسنة 2017.وطالب بإجراءت تصعيدية وعقابية ضد الشركات غير الملتزمة.

