EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
نقل وملاحة
التعويم يعرقل أعمال تطوير سكة حديد بورسعيد
الأحد 20 أغسطس 2017 04:43 م
هيئة السكك الحديدية
أخر الأخبار
هيئة السكك الحديدية
.
%15 زيادة فى التكلفة.. و%63 نسبة الإنجاز
المال ـــ خاص:
تسببت قرارت الحكومه بتعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف إلى تأخر معدلات تنفيذ مشروع تطوير سكة حديد بورسعيد، الذى كان من المقرر الانتهاء منه وتسليمه، يناير 2018.
بلغت نسبة إنجاز الأعمال المنفذه %63، إذ تم الانتهاء من أعمال الأرصفة 4 و5 و8، الخاصة بالركاب، ووحدتين من وحدات إعاشه جنود الأمن الخاصين بحراسة المحطة.
من جانبه قال الدكتور أيمن أبو بيه، استشارى التطوير، إنه من المتوقع أن تزيد التكلفة التقديرية للمشروع البالغة 75 مليون جنيه بنسبة %15، بسبب طبيعة الخامات المستخدمة فى أعمال الترميم، بهدف الحفاظ على أثرية المحطة.
ولفت إلى تأثر شركات المقاولات المنفذه لأعمال تطوير المحطة بمتغيرات سعر الصرف، وقرار التعويم، بالإضافة إلى أن عملية الترميم فى حد ذاتها عملية صعبة، وهو ما أدى إلى تأخر تنفيذ الأعمال.
وقال إن مجلس الوزراء منح شركات المقاولات مهلة ستة أشهر، لاستكمال أعمالهم التى توقفت بسبب القرارات الاقتصادية، ومن المقرر تسليم المحطة بشكل نهائى يونيو القادم.
وأكد أبو بيه أن العمل جارى على أرصفة الركاب أرقام 1 و2 و3، والـ 4 وحدات إعاشه المتبقيه من عنابر جنود الأمن، والمسجد، ودورات المياه.
ولفت إلى أن المحطة تأتى فى صدارة نسب معدلات إنجاز الأعمال فى العقد رقم 4، الذى وقعته وزارة النقل مع جهاز الخدمة الوطنية لتطوير 11 محطة سكة حديد بمختلف محافظات الجمهورية.
وأشاد بدور شرطة المواصلات السلكية واللاسلكية فى إدارة المحطة، وتأمينها كدائرة جمركية، واستمرار حركة نقل البضائع منها وإليها دون توقف.
نقل وملاحة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا