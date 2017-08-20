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أسواق عربية
خسائر لشركات التأمين السعودية لمنعها بيع بوالص تأمين السيارات
الأحد 20 أغسطس 2017 04:35 م
خسائر البورصة
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خسائر البورصة
خالد بدر الدين
هبطت أسعار أسهم العديد من شركات التأمين السعودية، خلال تعاملات اليوم الأحد، فى بورصة الرياض بعد أن أصدر البنك المركزى تعليمات تحظر عليها بيع بوالص تأمين على السيارات بصفة مؤقتة، لأنها ارتكبت انتهاكات خطيرة.
وذكرت وكالة "رويترز"، إن الشركة السعودية الهندية للتأمين التعاونى خسرت أسعار أسهمها اليوم 6.7 %، وكذلك شركة مالاث للتأمين التعاونى بانخفاض 5.5 %، وشركة الدرع العربية للتأمين التعاونى 8.3 %، بسبب الحظر المؤقت الذى فرضه البنك المركزى.
أما بقية شركات التأمين السعودية البالغ عددها 30 شركة مدرجة فى البورصة هبطت أسعار أسهم 12 شركة منها، وصعدت أسعار أسهم 13 شركة أخرى منها شركة عناية السعودية للتأمين التعاونى التى قفزت أسعار أسهمها 5.2 % وبقية الشركات لم يتغير أسعار أسهمها.
وارتفع مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية بنسبة طفيفة بلغت 0.4 % فى بورصة الرياض، ليستقر عند 7209 نقطة مع ارتفاع أسعار أسهم 3 فقط من 14 من شركات البتروكيماويات، ومنها شركة السعودية للصناعات الأساسية 0.5 % فقط.
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