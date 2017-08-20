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اقتصاد وأسواق
المالية تلغي مناقصة توريد زى العاملين بالجمارك
الأحد 20 أغسطس 2017 04:22 م
وزارة المالية المصرية
أخر الأخبار
وزارة المالية المصرية
مها أبوودن
ألغت وزارة المالية مناقصة توريد الزى لبعض العاملين بمصلحة الجمارك بالموانئ والمطارات والعاملين بالإدارة المركزية للأمن بقطاع مكتب الوزير، بسبب استبعاد عطاءات الشركات الثلاثة التى تقدمت للمناقصة .
وذكرت المالية، في بيان اليوم، أنها استبعدت عطاء شركة مصر للغزل والنسيج لعدم تقديم تقرير تقييم نتائج الاختبارات من الهيئة المصرية العامة للمواطفات والجودة بالمخالفة للبند رقم 12 الوارد بكراسة الشروط والمواصفات، بالإضافة إلى عدم تضمين المظروف الفنى عددا من المستندات من بينها شهادة استيفاء المكون الصناعى المصرى بالمخالفة للبند رقم 6 من بند محتويات المظروف الفنى الوارد بكراسة الشروط والمواصفات .
واستبعدت وزارة المالية العطاء المقدم من شركة دايموند تكستايل للاصواف والملابس " محمد وائل عبد الدايم " بسبب عدم تقديم شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى بالمخالفة لبند "محتويات المظروف الفنى" .
وكذلك استبعدت وزارة المالية العطاء المقدم من شركة تاى هاوس للاستيراد والتصدير بسبب عدم تقديم تقرير تقييم نتائج الاختبارات من هيئة المواصفات والجودة، فضلا عن عدم تضمين المظروف الفنى لكل من شهادة استيفاء نسبة المكون الصناعى المصرى، وشهادة التسجيل فى غرفة الصناعات النسيجية ، وقوائم المركز المالى عن 3 سنوات سابقة .
مصلحة الجمارك
وزارة المالية
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