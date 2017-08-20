عمال المحلة ينهون 15 يوما من الإضراب بعد تلبية مطالبهم

إيمان عوف



أعلن عمال شركة مصر لغزل المحلة، منذ قليل، عودتهم للعمل وإنهاء الإضراب الكلي الذي استمر 15 يوما، ، بعد استجابة إدارة الشركة للغالبية العظمى من مطالبهم، وتعليق ورقة داخل المصانع وبالإدارة بالمطالب التي تمت الاستجابة لها.



وقال عبدالعزيز الحسين، أحد القيادات العمالية بشركة مصر لغزل المحلة، إن العمال أعلنوا فك الإضراب والعودة للعمل، بعدما قام المفوض العام للشركة بتعليق ورقة موقعة منه ومن عدد من نواب البرلمان عن دوائر بالغربية، بتنفيذ كافة مطالب العمال في صرف علاوة غلاء المعيشة بنسبة 10%، ورفع بدل الوجبة، وتشكيل لجنة للترقيات، والنظر في باقي المطالب خلال أيام قليلة.



ولفت إلى أنه تم تحديد يوم السبت المقبل موعدا لتنفيذ تلك المطالب، وبذلك قرر العمال فك الإضراب، مع الإشارة إلى إمكانية العودة إليه والتصعيد مجددا حال عدم تنفيذ الوعود.



وحصلت "المال" على نسخة من المنشور الذي تم تعليقه منذ دقائق بالإدارة، ومصنع غزل المحلة، وتنص على :

