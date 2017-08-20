EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
عمال المحلة ينهون 15 يوما من الإضراب بعد تلبية مطالبهم
الأحد 20 أغسطس 2017 04:10 م
عمال المحلة 99
أخر الأخبار
عمال المحلة 99
إيمان عوف
أعلن عمال شركة مصر لغزل المحلة، منذ قليل، عودتهم للعمل وإنهاء الإضراب الكلي الذي استمر 15 يوما، ، بعد استجابة إدارة الشركة للغالبية العظمى من مطالبهم، وتعليق ورقة داخل المصانع وبالإدارة بالمطالب التي تمت الاستجابة لها.
وقال عبدالعزيز الحسين، أحد القيادات العمالية بشركة مصر لغزل المحلة، إن العمال أعلنوا فك الإضراب والعودة للعمل، بعدما قام المفوض العام للشركة بتعليق ورقة موقعة منه ومن عدد من نواب البرلمان عن دوائر بالغربية، بتنفيذ كافة مطالب العمال في صرف علاوة غلاء المعيشة بنسبة 10%، ورفع بدل الوجبة، وتشكيل لجنة للترقيات، والنظر في باقي المطالب خلال أيام قليلة.
ولفت إلى أنه تم تحديد يوم السبت المقبل موعدا لتنفيذ تلك المطالب، وبذلك قرر العمال فك الإضراب، مع الإشارة إلى إمكانية العودة إليه والتصعيد مجددا حال عدم تنفيذ الوعود.
وحصلت "المال" على نسخة من المنشور الذي تم تعليقه منذ دقائق بالإدارة، ومصنع غزل المحلة،
وتنص على :
الغزل والنسيج
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا