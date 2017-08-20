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اقتصاد وأسواق
الحكومة تناقش مشروع قانون التأمين الصحي تمهيدا لإصداره
الأحد 20 أغسطس 2017 03:57 م
شريف اسماعيل 1111
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شريف اسماعيل 1111
المال - خاص
عقد شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً اليوم، لبحث الموقف الحالي للمسودة النهائية لمشروع القانون المقترح لنظام التأمين الصحى الشامل بحضور وزراء الصحة والمالية.
وخلال الاجتماع تم استعراض تقرير يتضمن كافة الإجراءات والخطوات التي تم إتخاذها في إطار إعداد المسودة النهائية لمشروع قانون التأمين الصحي الشامل، حيث تم بحث عدد من الملاحظات المرتبطة بالدراسات الإكتوارية وعدد من المقترحات الخاصة بتطبيق القانون عملياً.
ووجه رئيس الوزراء بضرورة قيام وزارتي الصحة والمالية بالإنتهاء من الملاحظات النهائية التي تم إبدائها خلال الاجتماع، مشدداً علي أهمية استكمال ما يلزم تمهيدا للموافقة عليه فى صورته النهائية واستكمال الاجراءات القانونية لاستصداره في أقرب فرصة.
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