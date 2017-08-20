أجيل تكنولوجيز تطلق أول تطبيق خاص لبيانات الطيران‎

تطبيقات إلكترونية جديدة للنساء

المال - خاص



أطلقت شركة "أجيل تكنولوجيز" لحلول تكنولوجيا المعلومات، أحدث حلولها المتكاملة في ذكاء الأعمال وحلول تخزين البيانات، التي تقوم على منصة مايكروسوفت أزور كورتانا الذكية.



ويتميز التطبيق الجديد في قدرته على معالجة المتطلبات المباشرة لتخطيط وتخزين البيانات لدى هيئة الكويت للطيران المدني، مع قدرات تحليلية تنبؤية، من خلال تحليل بيانات المطار لركاب الوصول والمغادرة والطائرات والعبور، والشحن من وإلى مطار الكويت عبر شركات الطيران والقطاعات المجدولة وغير المجدولة في فترة محددة من الأسبوع أو السنة أو الشهر حسب اختيار صناع القرار.



ويستطيع معرفة المعلومات والبيانات باستخدام اللوحات التفاعلية "باور بي أى"، إذ قدمت "أجيل تكنولوجيز" "عامل التحميل والمغادرة" حسب اللون والتشبع للكشف عن أفضل أو أسوأ الأوقات، مع لوحات البيانات وخلاصة التقارير، التي ولدت من مركز البيانات "أزور"، ويمكن الغوص بشكل أعمق في المقارنة مع السنوات الماضية، ومساعدة صناع القرار في تقديم تحليل كامل، ما يمكنهم من التنبؤ بالخطوة التالية المناسبة.



يشار إلى أن التطبيق نفذ لأول مرة في دولة الكويت والمنطقة العربية لإدارة "الهيئة العامة للطيران المدني" في الكويت.



وقال محمد خطاب، مدير الاتصال المؤسسي والحكومي للشركة في مصر، إن حلول "أجيل تكنولوجيز" تساعد على تعزيز كفاءة الشركات من خلال رفع إنتاجية الموظفين وتحسين التواصل فيما بينهم في حين تساعد في الوقت ذاته على خفض تكلفة الملكية وتقليص أوقات إنجاز العمل، لافتاً إلى أننا نسعى لكسب المزيد من ثقة العملاء الكبار وتقديم المنتجات المفيدة والناجحة، والتي تعمل على تعزيز مكانة الشركات لتقديم ما هو أفضل لتحسين أداء الأعمال بشكل مستمر.



وأضاف خطاب أن "أجيل تكنولوجيز" تتيح العديد من الحلول التنافسية، التي لديها القدرة على تقديم خدمات للشركات المختلفة، وكذلك الهيئات والمؤسسات في قطاعات الاتصالات والبنوك والتكنولوجيا وغيرها، في السوق المصرية الواعدة، والذي تتميز بالنمو المطرد.