استقرار شراء دولار المركزي عند 17.69 جنيه

الدولار 12

هبة محمد



استقر دولار البنك المركزي، بداية تعاملات الأسبوع الجاري، عند مستوى 17.6939 جنيه للشراء، مقابل 17.6965 جنيه، الخميس الماضي، فيما تراجع سعر البيع قرش واحد إلى 17.8146 جنيه، بدلاً من 17.8246 جنيه نهاية الأسبوع الماضي.



ويعتبر دولار المركزي هو السعر الرسمي الذي يحدده البنك في تعاملاته مع الجهات الحكومية والبنوك الأخرى.



وتذبذت أسعار دولار المركزي بين الصعود والهبوط، منذ بداية تطبيق قرار تحرير سعر الصرف، لينخفض ملامساً مستوى أكثر من 15 جنيه في نهاية فبراير الماضي، إلا أنه عاود الارتفاع مجدداً خلال الشهور التالية مستقراً عند مستوى 18 جنيهًا.



وتراجع أسفل مستوى 18 جنيهًا، مطلع يوليو الماضي لتعد المرة الأولى منذ 3 أشهر، كما يعد هذا الانخفاض هو الثالث من نوعه منذ تطبيق قرار تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية في نوفمبر 2016، إذ تراجع شراء دولار المركزي إلى مستوى 17.9943 جنيه في 4 أبريل الماضي، وإلى 17.8673 جنيه في 9 فبراير الماضي، كما تراجع سعر البيع تحت هذا المستوى مرة واحدة فقط في 12 فبراير.



وحقق دولار المركزي أعلى سعر صرف فى تاريخ العملة المحلية، يوم الثلاثاء 20 ديسمبر، بواقع 19.5605 جنيه للبيع، و19.1530 جنيه للشراء.