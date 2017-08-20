وصول 6500 طن بوتاجاز و854 رأس ماشية

الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية

نادية صابر:



يستعد ميناء الزيتيات، اليوم الأحد، لاستقبال السفينة "مصر جاز" و على متنها 6500 طن بوتاجاز قادمة من ميناء ينبع .



بينما يغادر ميناء سفاجا، السفينتان "عمان" و "النوى إكسبريس" و على متنهما 791 راكبا و 102 شاحنة و 27 سيارة .



واستقبل الميناء أمس السفينة "البركة" و على متنها 854 رأس ماشية قادمة من ميناء سواكن بالسودان، لصالح هيئة السلع التموينية، حيث تقوم الجهات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة نحو فحص الشحنة، للتأكد من سلامتها قبل السماح بالإفراج عنها، و حجرها بحجر بيطرى الغردقة لإنهاء الفحص و التطعيمات.



و شدد اللواء مهندس هشام أبو سنة، رئيس الهيئة على جميع الجهات المعنية بسرعة إنهاء الإجراءات، و الإفراج عن شحنات الحيوانات الحية بعد اتخاذ اللازم لتوزيعها بالاسواق قبل عيد الأضحى .



كما استقبل الميناء أمس، ست سفن و هى "أمانة و مسرة و عمان و القاهرة و النوى إكسبريس و بوسيدون إكسبريس، و على متنهم 502 راكب و 119 شاحنة، و 21 سيارة و مغادرة السفينتين أمانة و القاهرة و على متنهما 2804 ركاب منهم 2581 عمالة لخدمة الحجاج و 6 شاحنات و 13 سيارة .



على جانب آخر، يشهد ميناء الغردقة اليوم، مغادرة العبارة "الرياض" و على متنها 1171 راكبا من العمالة الموسمية بدول الخليج و 3 سيارات و العبارة "لابسبس" و على متنها 239 راكبا من مختلف الجنسيات متجهة إلى ميناء شرم الشيخ البحرى .



بينما استقبل الميناء أمس العبارة الرياض، و على متنها 33 راكبا و 9 سيارات و مغادرة العبارة الرياض، و على متنها 1157 راكبا من العمالة الموسمية بدول الخليج و 15 سيارة.