محمد عبد الرازق يكتب: التأمين.. تاريخ من الادخار والاستثمار

محمد عبد الرازق

إذا ما وجهنا النظر صوب التاريخ القديم، سنرى أن أسلافنا من المصريين كانوا من الأوائل ممن فكروا فى أساليب التأمين، وعملوا جاهدين على تطبيقها فى حياتهم العملية، فقد كان فرعون مصر من المُتنبئين تاريخياً بفكرة الادخار والتأمين، كما تأكد ذلك فى كتاب الله الكريم فى سورة يوسف، حيث قال الله عز وجل:



﴿ وَقالَ المَلِكُ إِنّى أَرى سَبعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأكُلُهُنَّ سَبعٌ عِجافٌ وَسَبعَ سُنبُلاتٍ خُضرٍ وَأُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا المَلَأُ أَفتونى فى رُؤيايَ إِن كُنتُم لِلرُّؤيا تَعبُرونَ ﴾.



وكانت هذه الرؤيا التى رآها فرعون مصر، ولم يستطع أحد تفسيرها حتى توصل إلى سيدنا يوسف عليه السلام، وهو مسلوب الحرية لاتهامه بجريمة أخلاقية هو براء منها، وهنا عهد إليه بتفسير هذه الرؤيا، واستطاع أن يُفسرها كما ذكر الله عز وجل فى كتابه الكريم:



﴿ قالَ تَزرَعونَ سَبعَ سِنينَ دَأَبًا فَما حَصَدتُم فَذَروهُ فى سُنبُلِهِ إِلّا قَليلًا مِمّا تَأكُلونَ، ثُمَّ يَأتى مِن بَعدِ ذلِكَ سَبعٌ شِدادٌ يَأكُلنَ ما قَدَّمتُم لَهُنَّ إِلّا قَليلًا مِمّا تُحصِنونَ، ثُمَّ يَأتى مِن بَعدِ ذلِكَ عامٌ فيهِ يُغاثُ النّاسُ وَفيهِ يَعصِرونَ ﴾.



وإثر هذه الواقعة عهد فرعون مصر إلى سيدنا يوسف عليه السلام بالإشراف على خزائنها، وبالأحرى على خزائن الأرض حسبما ورد بكتاب الله عز وجل، حيث كان يقوم بجمع الفائض من الاستهلاك خلال سنوات الرخاء والخير، ثم يختزنه لحين الحاجة إليه خلال السنوات الشديدة أو العجاف، وهكذا رأينا كيف أن الحاكم قد استطاع أن يحتاط لنفسه من التقلبات الاقتصادية، واقتصد من دخله وقت الرخاء، لينفقه فى سنوات الشدة.



وتعتبر هذه الواقعة القديمة من الدلائل الدامغة على وجود الترابط بين فكرة الادخار وفكرة التأمين، بالرغم من أن الهدف من الادخار فيها هو تحقيق التأمين الغذائى، وقد صارت عملية الادخار هى النواة الأولى لدعم فكرة التعامل على المُنتجات التأمينية، ومن صور ذلك التأمين على الحياة ضد خطر الوفاة.



د. محمد عبد الرازق ــ مُدير إدارة فتوى التأمين بالإدارة المركزية للشئون القانونية بالهيئة العامة للرقابة المالية