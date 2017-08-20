المركزي القطري يطلب من البنوك المحلية جذب المستثمرين الدوليين

قطر 99

المال ـ خاص:



طلبت حكومة الدوحة من بنوكها المحلية اجتذاب المستثمرين الدوليين، لزيادة التمويل بدلاً من الاعتماد بصفة رئيسية على تمويل الدولة، مع تزايد الضغوط على السيولة بسبب استمرار المقاطعة التجارية والدبلوماسية، من السعودية والإمارات والبحرين ومصر.



وذكرت وكالة بلومبرج، أن البنك المركزى القطرى يعقد اجتمعات بصفة منتظمة مع رؤساء البنوك للتعرف على كمية السيولة، وكيف تؤثر عليها أزمة المقاطعة، كما يشجعهم على الاقتراض من أسواق الديون العالمية، من خلال السندات والقروض لتجنب استنزاف الاحتياطى الأجنبى، واحتمال خفض التقييم الائتمانى لقطر.



كما أكد البنك المركزى على البنوك القطرية، عدم الاتجاه إلى التمويل الحكومى إلا كملاذ أخير لها، لدرجة أن بعض البنوك والكيانات المرتبطة بالحكومة، تخطط لعقد صفقات مع دول أسيوية لزيادة تمويلها، ومنها بنك قطر الإسلامى الذى طرح مؤخرا اكتتابات خاصة بالين اليابانى، والدولار الأسترالى.



وتتعرض البنوك القطرية لضغوط شديدة مع انخفاض الودائع الأجنبية منذ يونيو الماضى، إلى أدنى مستوى منذ سنوات طويلة، حيث ترفض البنوك الخليجية التعامل معها، وسحبت أموالها منها، مما جعل بنك قطر الوطنى أكبر بنك فى البلاد يجرى مفاوضات مع بنوك دولية لطرح أسهم أو سندات للبيع، أو الحصول على قروض، بينما تقدم بنك قطر التجارى بطلب للحصول على قرض بحوالى 500 مليون دولار على الأقل.



كانت وحدة تابعة لبنك الدوحة القطرى، قد أعلنت أنها تسعى لبيع بعض أصولها، وجزء من محفظة قروضها فى الإمارات العربية المتحدة إلى بنوك محلية، فى أول خطوة كبيرة يتخذها بنك قطرى لتقليص انكشافه على مركز المال والثروة الرئيسى فى الخليج.



يأتى قرار بنك الدوحة خامس أكبر بنك فى قطر، والذى يملك فرعا فى كل من دبى وأبوظبى، وسط استمرار التوترات بين الدوحة وبعض الدول العربية التى قطعت العلاقات الدبلوماسية، وخطوط السفر مع قطر، وفرضت عليها بعض العقوبات الاقتصادية.



ودفعت الأزمة أيضا بعض البنوك من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين إلى تقليص انكشافها على قطر، باتخاذ خطوات مثل تأجيل خطابات الائتمان وبعض الصفقات الاستثمارية الأخرى، بعد أن اتهمت حكومات تلك الدول قطر بدعم الإرهاب رغم أن الدوحة تنفى ذلك.



وتواجه البنوك القطرية أيضا صعوبة فى الحصول على تمويلات قصيرة الأجل، لأن البنوك الدولية تطلب منها ضمانات أصول خارج قطر وليس داخلها، لتقليل المخاطر المرتبطة بالقروض بسبب أزمة المقاطعة، وإن كانت هيئة استثمار قطر QIA التى تعد من أكبر صناديق الثروات السيادية فى العالم، وضعت مليارات الدولارات فى بنوك قطر منذ المقاطعة.



وخفضت QIA حصتها فى بنك كريدى سويس، من حوالى %5.01 إلى %4.94 خلال هذا الشهر، وتعتزم أيضا خلال العام الجارى بيع أسهم لأول مرة منذ عام 2008، مع تراجع ثقة المستثمرين، وتزايد الضغوط على الاقتصاد القطرى، الذى من المتوقع أن ينخفض نموه هذا العام إلى %2.5 ليسجل أدنى مستوى منذ عام 1995، وارتفاع العجز فى الميزانية إلى أكثر من %5.1 من الناتج المحلى الإجمالى.



ورفعت بعض البنوك القطرية أسعار الفائدة على الودائع الدولارية إلى 100 نقطة أساس، فوق فائدة «لايبور»، لجذب الدولارات من البنوك فى المنطقة بالمقارنة مع 20 نقطة أساس «فوق لايبور» قبل الأزمة، كما بدأ المستثمرون الأجانب بالفعل فى بيع أسهم قطرية، ويعنى الخروج الكامل للمستثمرين الأجانب خروج تدفقات تصل إلى نحو %10 من سوق الأسهم، أو ما يعادل 15 مليار دولار.



وإذا كان صافى احتياطى النقد الأجنبى فى البنك المركزى القطرى، تراجع 10.4 مليار دولار فى أول شهر للمقاطعة، ليصل إلى 24.4 مليار دولار مسجلا أدنى مستوى منذ خمسة أعوام على الأقل، إلا أن هيئة استثمار قطر QIA بحوزتها أكثر من 180 مليار دولار من الأصول الأجنبية السائلة، يمكن استخدامها لتعويض النقص فى احتياطيات البنك المركزى.