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عقـــارات
الأولى تنهي تجارب نظام الحاسب الآلي الجديد
الأحد 20 أغسطس 2017 01:36 م
الحاسبات الآلية
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الحاسبات الآلية
المال – خاص:
قال محمد الدعدر، مساعد العضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى «الأولى»، إن الشركة أتمت تأسيس وإنهاء التجارب الخاصة بالبنية التحتية المعلوماتية للشركة، ومنها شراء نظام حاسب آلى جديد ومتكامل، لإجراء العمليات منذ دخول العميل لطلب التمويل، حتى انتهاء الموافقات، وكذلك دورة العمليات الخاصة بخدمة القرض، بعد توقيع العميل عليه حتى سداد التمويل.
وأشار إلى أن الغرض من تلك البنية التحتية المعلوماتية، التأكد من توافر البيانات اللازمة لاتخاذ القرارات المالية، وكذلك دقة البيانات، وقدرة الشركة على التوسع، سواء من حيث فتح فروع جديدة، أو الدخول فى أنشطة مختلفة تحت إشراف هيئة الرقابة المالية.
وأضاف أن هذا النجاح يتوج نشاط الشركة الذى بدأته منذ عامين، بالتعاقد مع الشركة الموردة للحاسب الآلى، وأوضح أن الشركة استثمرت فى هذا المجال 10 ملايين جنيه، مشيرا إلى أن الحاسب الآلى والأجهزة اللازمة التى تمت إضافتها تقدر قيمتها حالياً فى أى تعاقد بمبلغ 25 مليون جنيه.
عقـــارات
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