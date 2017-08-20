تسليم كمبوند تاله بأكتوبر بعد 3 سنوات

كمبوند 99

محمود زكي:



قال المهندس أحمد كمال، نائب مدير عام شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى، إن الشركة تقوم حاليا بتنفيذ كمبوند «تاله» بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 24 فدانا إذ إن الشركة بدأت فى الأعمال الإنشائية للمشروع منذ الأربعة أشهر الماضية فقط.



وأضاف كمال فى تصريحات لـ«المال» إن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ حوالى 600 مليون جنيه، إذ قامت الشركة بطرح المرحلة الأولى من تنفيذ المشروع على شركات المقاولات، وتبلغ التكلفة الإنشائية لتلك المرحلة حوالى 160 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن المشروع يتم تنفيذه على مرحلتين.



وأشار نائب مدير عام الشركة إلى أنه من المتوقع الانتهاء من تسليم المشروع خلال الثلاث سنوات المقبلة، مشيرًا إلى أن مساحات الوحدات تبدأ من 125م2 إلى 250م2، إذ تبلغ النسبة البنائية بالمشروع حوالى %24 من إجمالى مساحته.



وتابع أن المشروع يحتوى على عمارات سكنية تتكون من أرضى و4 أدوار متكرر، إذ يحتوى المشروع على مول تجارى، وكذلك مركز صحى، بالإضافة إلى مساحات خضراء كبيرة.



وأكد أن أسعار الوحدات بمشروعات الشركة تبدأ من 7 آلاف جنيه للمتر إلى عشرة آلاف، مشيرًا إلى أن هناك زيادة فى أسعار المتر بالنسبة لمشروعات الشركة بداية من قرار تحرير سعر الصرف فى شهر نوفمبر من العام الماضى، مؤكدًا أن القرارات الاقتصادية الأخيرة أسهمت فى زيادة الأسعار.



وذكر كمال أن الشركة لا تفكر خلال تلك الفترة الطرح فى البورصة، مشيرًا إلى أن رأس مال الشركة يبلغ حوالى 500 مليون جنيه، ولم تتخذ أى قرار خلال الفترة الحالية بزيادة رأس المال.



وتابع أنه من المتوقع خلال الفترة المقبلة دراسة تنفيذ مشروعات سياحية بالأخص فى مدينة العين السخنة، وكذلك الساحل الشمالى، مشيرًا إلى أنه يتم دراسة عدد من قطع الأراضى والاستقرار على الاختيار منها.



ولفت نائب المدير العام إلى أن الشركة تقوم حاليًّا بتسليم المرحلة الأخيرة من كمبوند «لى روا» بالتجمع الخامس، وذلك على مساحة 140 فدانًا، إذ يحتوى المشروع على ما يقارب من 600 فيلا، مشيرًا إلى أن الشركة تقوم حاليًا بتنفيذ مبنى تجارى فندقى بالكمبوند ومن المتوقع الانتهاء منه بنهاية عام 2018.



يشار إلى أن شركة التعمير والإسكان للاستثمار العقارى هى شركة مساهمة مصرية، وأيضًا إحدى شركات بنك التعمير والإسكان وتعمل فى مجال الاستثمار العقارى بمجالاته المختلفة، إذ تأسست الشركة عام 2006 برأس مال مصرح به 500 مليون، ويبلغ النصيب الأكبر لبنك التعمير والإسكان بنسبة %60 بينما تبلغ الشركة القابضة للاستثمار والتعمير نسبة 38% صندوق التأمين الخاص بالعاملين بالبنك بنسبة %2.