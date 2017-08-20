البورصة تعيد التداول على سهم ريكاب

البورصة المصرية



مصطفى طلعت



خاطبت الهيئة العامة للرقابة المالية، إدارة البورصة المصرية، بإعادة التداول على سهم ريكاب للاستثمارات المالية، وذلك بعد إيقافه منذ يوم الأحد الماضي، ولمدة 5 جلسات متواصلة.



وكانت الرقابة المالية، قد أوقفت التعامل على السهم لحين إنهاء الهيئة مراجعة دراسة القيمة العادلة لسهم ريكاب، والمعدة بواسطة شركة فينكورب للاستشارات المالية.



جدير بالذكر أن مجلس إدارة ريكاب كان قد وافق على تقرير القيمة العادلة لسهم الشركة -المعدة بواسطة شركة فينكورب للاستشارات المالية- البالغة 11.09 جنيه للسهم، وذلك في إطار استحواذ الأولى على شركة وادي دجلة للتنمية العقارية.



وكانت شركة ريكاب للاستثمارات المالية، الذراع العقارية لشركة النعيم القابضة للاستثمارات المالية، وشركة وادي دجلة للتنمية العقارية، الذراع العقارية لشركة وادي دجلة للاستثمار العقاري، قد دخلتا في تحالف استراتيجي تستحوذ من خلاله ريكاب على أسهم وادي دجلة للاستثمار العقاري، عبر زيادة رأسمال الأولى.



ووفقا للتحالف الجديد، سيتم زيادة رأسمال "ريكاب" بقيمة 1.5 مليار جنيه ليرتفع من 530.9 مليون جنيه إلى 2.03 مليار جنيه، مقابل مبادلة الأسهم المستحوذ عليها بنسبة 99.9% من شركة وادي دجلة للتنمية العقارية.



ويبلغ رأسمال ريكاب 500 مليون جنيه في الوقت الحالي، فيما تبلغ القيمة الاسمية للسهم 5 جنيهات، وتمتلك النعيم القابضة 56% من أسهم ريكاب.