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تأميـــن
مصر للحياة تدرس تأسيس شركة تأمين طبي
الأحد 20 أغسطس 2017 01:07 م
مصرللحياة
أخر الأخبار
مصرللحياة
الشاذلي جمعة:
تدرس شركة مصر لتأمينات الحياة، تأسيس شركة تأمين طبى، تساهم فيها مجموعة مصر القابضة للتأمين.
وقال أحمد عبد العزيز، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لـ«مصر حياة»، إن قرار الإنشاء سيتم اتخاذه خلال شهرين، بعد الاتفاق على التفاصيل المرتبطة بالتأسيس ودراسة جدواها.
وأضاف أن دراسة إنشاء شركة تأمين طبى متخصصة، يأتى فى إطار خطة التوسعات التى تستهدفها الشركة لدعم معدلات نموها، من خلال اغتنام الفرص خاصة فى فرع الطبى، الذى وصفه بـ»الواعد»، بسبب ارتفاع معدل الطلب على منتجاته، والكثافة السكانية التى تعد مولدا من مولدات النمو.
وأشار إلى أن ضعف التأمين الطبى الحكومى، يعد أحد أسباب دراسة الدخول فى هذا المجال، إذ سيتم استثمار ذلك فى جلب المزيد من العملاء، من خلال الخدمات الطبية المتميزة، التى سيتم تقديمها. وأكد أن شركته تخطط للتوسع الجغرافى من خلال إنشاء 5 فروع جديدة، خلال العام المالى الجارى 2017/2018.
وأضاف أن الفروع الخمسة ستتواجد فى القاهرة الجديدة، ومدينة 6 أكتوبر، والشيخ زايد، إضافة إلى المقطم، وفرع خامس بمنطقة الدلتا، ليرتفع إجمالى الفروع إلى 168 فرعا، مقابل 163 فرعا حاليا، ولفت إلى أن الهدف من التوسع الجغرافى، هو تقديم الخدمات التأمينية التى توفرها الشركة فى جميع أنحاء الجمهورية.
التأمين
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