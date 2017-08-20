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بورصة وشركات
البورصة: تنشيط البرامج التدريبية لمجتمع سوق المال
الأحد 20 أغسطس 2017 01:05 م
البورصة المصرية4
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البورصة المصرية 5
فريد: ديناميكية السوق تلزمنا بصقل مهارات العاملين
المال - خاص
تخطط إدارة البورصة المصرية خلال الفترة الراهنة، للعمل على تنشيط برامج التدريب سواء للعاملين داخل المؤسسة او العاملين بالشركات العاملة والمقيدة.
قال محمد فريد، رئيس البورصة، إن الديناميكية والتطور المستمر التي تتسم بها طبيعة الأسواق المالية تلزمنا كجهات تنظيمية للصناعة بتطوير مهارات وخبرات العاملين داخل منظومة سق المال المصرية، حتى تتواكب مع المتغيرات التي تشهدها السوق.
وأوضح "فريد" أن الفترة المقبلة ستشهد المزيد من التفعيل لدور مركز التدريب التابع للبورصة المصرية لرفع القدرات والخبرات المالية لأطراف السوق المختلفة، مشيرا إلى أن الأسبوع الحالى سيشهد أولى الدورات التدريبية التي يتم تخصيصها لرفع القدرات وخبرات التحليل المالي للعاملين داخل مؤسسة البورصة وذلك بالتعاون مع جمعية المحللين الماليين المعتمدين CFA - مصر.
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