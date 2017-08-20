النصر للإسكان تعرض قضيتها مع إعمار مصر على النواب

بدور إبراهيم:

كشف المهندس محمود حجازى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للتشييد والتعمير، أن الشركة التابعة «النصر للاسكان والتعمير» بادرت بعرض نزاعها مع الشركة الإماراتية «إعمار مصر»، حول عقد بيع أرض هضبة زهراء المقطم المقام عليها مشروع «آب تاون كايرو»، على لجنة الإسكان بمجلس النواب.

وأشار إلى أن «النصر» لا تطلب إلا احترام العقد المبرم بين الطرفين، والذى يضمن الحقوق والالتزامات.

كانت شركة «إعمار مصر»، قد تلقت خطابا من شركة النصر للإسكان والتعمير، بشأن فسخ عقد بيع أرض هضبة زهراء المقطم، البالغ مساحتها 4 ملايين متر، والمقام عليها مشروع «آب تاون كايرو».

تطالب «النصر» باسترداد 3.4 مليون متر، تمثل الأرض التى لم تقم إعمار مصر بتطويرها، وفقا لبنود التعاقد الذى تم بين الطرفين فى 2005، كما لم تضخ إعمار وفقا للتعاقد المبرم 11 مليار جنيه فى المشروع، خلال الفترة الزمنية البالغة 6 سنوات، والتى تنتهى فى 2011، وكان من المقرر الانتهاء من المشروع بالكامل بعد 5 سنوات من توقيع العقد.

وقامت الشركة الإماراتية بتطوير %20 فقط من المشروع، ما يعادل 800 ألف متر تقريباً، فيما تبلغ إجمالى المساحة التى كان من المفترض تطويرها نحو 3.4 مليون متر.

وأشار «حجازى» إلى أن الشركة الإماراتية أبرمت تعاقدا مع شركة النصر، وهى شركة ذات كيان ووضع مالى مستقل.

كانت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، قد التقت بالمستثمر الإماراتى محمد العبار رئيس مجلس إدارة إعمار مصر، فى وقت سابق من هذا الشهر، وأعرب خلال اللقاء عن رغبته فى ضخ استثمارات جديدة بالعديد من المناطق فى السوق المصرية، منها العاصمة الجديدة، والعلمين، وجنوب سيناء.

فى سياق مواز، كشف رئيس القابضة عن نجاح الشركة فى تحقيق حجم نمو بزيادة تصل إلى %30، و%50 فى الربحية، مقارنة بالعام الماضى، وفى انتظار التقرير النهائى من المركزى للمحاسبات، الذى يراجع نتائج أعمال الشركات التابعة.

وأضاف أن تلك الزيادة تعكس تطور الشركة، نتيجة اتباع الاستراتيجيات التوسعية، والخطط التى تهدف إلى إعادة إحياء الشركات التابعة.

ولفت إلى أن الشركات التابعة تسعى إلى التوسع، والحصول على قطع أراض جديدة، كما تدرس عروض الشراكات مع القطاع الخاص، أو أية شركة تمتلك قطعة أرض، وترغب فى عقد شراكة مع الشركات التابعة للقابضة.